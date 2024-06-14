Є загроза ракетної атаки на Україну: росіяни підняли в небо Ту-95МС та Ту-22М3

Традиційно терористи можуть пускати ракети з двох можливих рубежів

Російські терористи не інакше, як "на честь" підписання безпекової угоди між Україною та США, підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ракетоносці Ту-22М3. Перші вилетіли з "Оленьї" у Мурманській області РФ, інші – з аеродрому "Дягілєво".

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що у повітря терористи підняли до п'яти Ту-95МС та до чотирьох Ту-22М3.

"Зафіксовано вильоти до 4 бортів Ту-95МС з Оленьї. виліт ймовірно бойовий, а це означає: в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 — 03:00. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:30 — 03:30. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:00 — 04:00. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:10 — 05:10", – написав канал "Николаевский Ванек".

У ніч на 12 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, де головними цілями стали Київ та Васильків, що знаходиться в області. Примітно, що в цьому містечку розташований військовий аеродром. Проте його було знищено ще у 2022 році.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.