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Є загроза ракетної атаки на Україну: росіяни підняли в небо Ту-95МС та Ту-22М3

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Ту-95МС – звичний інструмент терору Новина оновлена 14 червня 2024, 00:15
Ту-95МС – звичний інструмент терору. Фото Вікіпедія

Традиційно терористи можуть пускати ракети з двох можливих рубежів

Російські терористи не інакше, як "на честь" підписання безпекової угоди між Україною та США, підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ракетоносці Ту-22М3. Перші вилетіли з "Оленьї" у Мурманській області РФ, інші – з аеродрому "Дягілєво".

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що у повітря терористи підняли до п'яти Ту-95МС та до чотирьох Ту-22М3.

"Зафіксовано вильоти до 4 бортів Ту-95МС з Оленьї. виліт ймовірно бойовий, а це означає: в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 — 03:00. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:30 — 03:30. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:00 — 04:00. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:10 — 05:10", – написав канал "Николаевский Ванек".

У ніч на 12 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, де головними цілями стали Київ та Васильків, що знаходиться в області. Примітно, що в цьому містечку розташований військовий аеродром. Проте його було знищено ще у 2022 році.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.

Теги:
#Війна #Ракетна атака #Ту-22 #Ту-95