Не така вже й невловима? Що відомо про дорогу ракету росіян "Кинджал", яку збила ППО

Запускають її з МіГ-31 з висоти 10–15 км

Під час ракетної атаки на Україну сили ППО знищили гіперзвукову ракету Х-47М2 "Кинджал", яку росіяни випустили по Київщині. Ця ракета славиться своєю невловимістю для ППО та руйнівною силою.

Про те, чи дійсно ця ракета — складна ціль для протиповітряної оборони, а також які засоби ППО можуть їй протидіяти, зʼясовував "Телеграф".

Зауважимо, що ракета Х-47М2 "Кинджал" – це найновіший російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Ракета може нести як ядерний боєзаряд, так і звичайний.

У гіперзвукових ракет бойова частина рухається на гіперзвукових швидкостях в атмосфері у проміжку 5 000 – 25 000 кілометрів на годину.

Що відомо про невловимий гіперзвуковий "Кинджал"

У той час, як країни НАТО роками працювали над вдосконалення крилатих ракет і залишали поза увагою балістичні системи, Росія продовжувала покращувати саме балістику.

РФ розпочала з інвестицій сотень мільйонів доларів у розробку наземного комплексу "Іскандер", а потім ракету "Іскандер" модернізували для запуску з літака МіГ-31.І тут вже з'явилася ракета Х-47 "Кинджал". Її вартість стартує від 10 млн доларів за одиницю.

Запускають повітряну ціль із МіГ-31 з висоти 10–15 км над рівнем землі, вона не витрачає енергію на розгін та набір висоти. Росіяни збільшили її максимальну швидкість з 6000-8000 км/год, як у "Іскандера", нібито до 14 000 км/год (хоча, експерти підозрюють, цей показник завищений).

Бойова частина ракети

Висока швидкі ракети і створила ідею про його невловимість, адже буцім-то комплекси ППО просто не встигнуть її перехопити. Річ у тім, що швидкість ракет-перехоплювачів навіть у надсучасних систем ППО, таких як THAAD, є значно нижчою.

Справедливо зазначимо, що США мають балістичний комплекс ATACMS, але його популярність та важливість для армії НАТО не була такою, як у крилатих ракет.

Комплекс Patriot збиває російські "Кинджали"

Як же ж вийшло так, що ракети все ж таки збивають ППО Patriot? Річ у тім, що балістичну траєкторію, на відміну від траєкторії крилатої ракети, досить легко обчислити. І сучасні системи здатні автоматично вираховувати траєкторію польоту ворожої ракети та визначати точку перехоплення, підбираючи оптимальний курс для цього.

ППО Patriot

Проте ця функція зʼявилась не відразу. Адже ще у 1991 році американський ЗРК не зміг захистити Ізраїль від руйнувань. Тоді, за оцінками США, ефективність системи на Близькому Сході мала 50–80% перехоплень балістичних цілей. Але після цього Patriot модернізували.

Поліпшилася система автоматичного перехоплення кількох балістичних цілей одночасно.

Зауважимо, що застарілі системи ППО (у тому числі С-300) вражають ціль шляхом того, що ракети-перехоплювачі розриваються на певній відстані при наближенні до ворожої та вражають її. Але це може не знищити балістичну ракету з високою інерцією, а лише відхилити її від курсу. Водночас система наведення ракет-перехоплювачів Patriot дозволяє потрапляти прямо в корпус ворожої ракети. Це покращує ефективність у боротьбі з балістичними цілями.

Час на визначення траєкторії польоту ракети Х-47 "Кинджал" значно обмежений через її велику швидкість. Але, судячи з успішної роботи Patriot в Україні, швидкості її автоматизованої роботи розрахунку траєкторії мети достатньо для перехоплення.

Встановлюють системи ППО, переважно, прямо у місті, а не по його периметру, адже у такий спосіб можна уникнути пробілів. До того ж Patriot мають направлену дію, а не кругову. Вони закривають лише 90 градусів в одному напрямку.

Додамо, що також "Кинджали" вразливі перед системами ППО SAMPT-T, але інформації про них у відкритих джерелах обмаль. Відомо, що SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни направили свої цілі не тільки на Київ, а також на Васильків, де раніше розташовувався військовий аеродром. Проте його було знищено ще у 2022 році.