Не такая уж неуловимая? Что известно о дорогой ракете россиян "Кинжал", которую сбила ПВО

Запускают ее с МиГ-31 с высоты 10–15 км

Во время ракетной атаки на Украину силы ПВО уничтожили гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал", которую россияне выпустили по Киевщине. Эта ракета славится своей неуловимостью для ПВО и разрушительной силой.

О том, действительно ли эта ракета сложная цель для противовоздушной обороны, а также какие средства ПВО могут ей противодействовать, выяснял "Телеграф".

Отметим, что ракета Х-47М2 "Кинжал" – это новейший российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракета может нести как ядерный боезаряд, так и простой.

В гиперзвуковых ракетах боевая часть движется на гиперзвуковых скоростях в атмосфере в промежутке 5 000 – 25 000 километров в час.

Что известно о неуловимом гиперзвуковом "Кинжале"

В то время как страны НАТО годами работали над совершенствованием крылатых ракет и оставляли без внимания баллистические системы, Россия продолжала улучшать именно баллистику.

РФ начала с инвестиций сотен миллионов долларов в разработку наземного комплекса "Искандер", а затем ракету "Искандер" модернизировали для запуска с самолета МиГ-31. И здесь уже появилась ракета Х-47 "Кинжал". Ее стоимость стартует от 10 млн долларов за единицу.

Запускают воздушную цель с МиГ-31 с высоты 10-15 км над уровнем земли, она не тратит энергию на разгон и набор высоты. Россияне увеличили ее максимальную скорость с 6000-8000 км/ч, как у Искандера, якобы до 14 000 км/ч (хотя, эксперты подозревают, этот показатель завышен).

Боевая часть ракеты

Высокая быстрая ракета и создала идею о его неуловимости, ведь вроде бы комплексы ПВО просто не успеют ее перехватить. Дело в том, что скорость ракет-перехватчиков даже у сверхсовременных систем ПВО, таких как THAAD, значительно ниже.

Справедливо отметим, что США обладают баллистическим комплексом ATACMS, но его популярность и важность для армии НАТО не была такой, как у крылатых ракет.

Комплекс Patriot сбивает российские "Кинжалы"

Как же получилось так, что ракеты все же сбивают ПВО Patriot? Дело в том, что баллистическую траекторию, в отличие от траектории крылатой ракеты, достаточно легко вычислить. И современные системы способны автоматически рассчитывать траекторию полета вражеской ракеты и определять точку перехвата, подбирая оптимальный курс для этого.

ПВО Patriot

Однако эта функция появилась не сразу. А ведь еще в 1991 году американский ЗРК не смог защитить Израиль от разрушений. Тогда, по оценкам США, эффективность системы на Ближнем Востоке имела 50–80% перехватов баллистических целей. Однако после этого Patriot модернизировали.

Улучшилась система автоматического перехвата нескольких баллистических целей одновременно.

Заметим, что устаревшие системы ПВО (в том числе С-300) поражают цель путем того, что ракеты-перехватчики разрываются на определенном расстоянии при приближении к вражеской и поражают ее. Но это может не уничтожить баллистическую ракету с высокой инерцией, а отклонить ее от курса. В то же время система наведения ракет-перехватчиков Patriot позволяет попадать прямо в корпус вражеской ракеты. Это улучшает эффективность в борьбе с баллистическими целями.

Время на определение траектории полета ракеты Х-47 "Кинжал" значительно ограничено из-за ее большой скорости. Но, судя по успешной работе Patriot в Украине, скорости ее автоматизированной работы расчета траектории цели достаточно для перехвата.

Устанавливают системы ПВО преимущественно прямо в городе, а не по его периметру, ведь таким образом можно избежать пробелов. К тому же Patriot обладают направленным действием, а не круговым. Они закрывают всего 90 градусов в одном направлении.

Добавим, что также "Кинжалы" уязвимы перед системами ПВО SAMPT-T, но информации о них в открытых источниках мало. Известно, что SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Он способен ликвидировать баллистические ракеты на расстоянии до 25 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне направили свои цели не только на Киев, а также на Васильков, где раньше располагался военный аэродром. Однако он был уничтожен еще в 2022 году.