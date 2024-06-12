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Не такая уж неуловимая? Что известно о дорогой ракете россиян "Кинжал", которую сбила ПВО

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Ракета "Кинжал" Новость обновлена 12 июня 2024, 11:22
Ракета "Кинжал". Фото twitter

Запускают ее с МиГ-31 с высоты 10–15 км

Во время ракетной атаки на Украину силы ПВО уничтожили гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал", которую россияне выпустили по Киевщине. Эта ракета славится своей неуловимостью для ПВО и разрушительной силой.

О том, действительно ли эта ракета сложная цель для противовоздушной обороны, а также какие средства ПВО могут ей противодействовать, выяснял "Телеграф".

Отметим, что ракета Х-47М2 "Кинжал" – это новейший российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракета может нести как ядерный боезаряд, так и простой.

В гиперзвуковых ракетах боевая часть движется на гиперзвуковых скоростях в атмосфере в промежутке 5 000 – 25 000 километров в час.

Что известно о неуловимом гиперзвуковом "Кинжале"

В то время как страны НАТО годами работали над совершенствованием крылатых ракет и оставляли без внимания баллистические системы, Россия продолжала улучшать именно баллистику.

РФ начала с инвестиций сотен миллионов долларов в разработку наземного комплекса "Искандер", а затем ракету "Искандер" модернизировали для запуска с самолета МиГ-31. И здесь уже появилась ракета Х-47 "Кинжал". Ее стоимость стартует от 10 млн долларов за единицу.

Запускают воздушную цель с МиГ-31 с высоты 10-15 км над уровнем земли, она не тратит энергию на разгон и набор высоты. Россияне увеличили ее максимальную скорость с 6000-8000 км/ч, как у Искандера, якобы до 14 000 км/ч (хотя, эксперты подозревают, этот показатель завышен).

Боевая часть ракеты

Высокая быстрая ракета и создала идею о его неуловимости, ведь вроде бы комплексы ПВО просто не успеют ее перехватить. Дело в том, что скорость ракет-перехватчиков даже у сверхсовременных систем ПВО, таких как THAAD, значительно ниже.

Справедливо отметим, что США обладают баллистическим комплексом ATACMS, но его популярность и важность для армии НАТО не была такой, как у крылатых ракет.

Комплекс Patriot сбивает российские "Кинжалы"

Как же получилось так, что ракеты все же сбивают ПВО Patriot? Дело в том, что баллистическую траекторию, в отличие от траектории крылатой ракеты, достаточно легко вычислить. И современные системы способны автоматически рассчитывать траекторию полета вражеской ракеты и определять точку перехвата, подбирая оптимальный курс для этого.

ПВО Patriot

Однако эта функция появилась не сразу. А ведь еще в 1991 году американский ЗРК не смог защитить Израиль от разрушений. Тогда, по оценкам США, эффективность системы на Ближнем Востоке имела 50–80% перехватов баллистических целей. Однако после этого Patriot модернизировали.

Улучшилась система автоматического перехвата нескольких баллистических целей одновременно.

Заметим, что устаревшие системы ПВО (в том числе С-300) поражают цель путем того, что ракеты-перехватчики разрываются на определенном расстоянии при приближении к вражеской и поражают ее. Но это может не уничтожить баллистическую ракету с высокой инерцией, а отклонить ее от курса. В то же время система наведения ракет-перехватчиков Patriot позволяет попадать прямо в корпус вражеской ракеты. Это улучшает эффективность в борьбе с баллистическими целями.

Время на определение траектории полета ракеты Х-47 "Кинжал" значительно ограничено из-за ее большой скорости. Но, судя по успешной работе Patriot в Украине, скорости ее автоматизированной работы расчета траектории цели достаточно для перехвата.

Устанавливают системы ПВО преимущественно прямо в городе, а не по его периметру, ведь таким образом можно избежать пробелов. К тому же Patriot обладают направленным действием, а не круговым. Они закрывают всего 90 градусов в одном направлении.

Добавим, что также "Кинжалы" уязвимы перед системами ПВО SAMPT-T, но информации о них в открытых источниках мало. Известно, что SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Он способен ликвидировать баллистические ракеты на расстоянии до 25 километров.

SAMPT-T

Ранее "Телеграф" писал, что россияне направили свои цели не только на Киев, а также на Васильков, где раньше располагался военный аэродром. Однако он был уничтожен еще в 2022 году.

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