Первым сбил "Кинжал": Зеленский рассказал о новом Герое Украины

Он навсегда в истории Украины

В пятницу, 9 февраля, вместе с бывшим главкой ВСУ Валерием Залужным и главой ГУР Кириллом Будановым получил звание Героя Украины еще один украинский военный. Речь о подполковнике Вячеславе Агееве.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о его заслугах перед Украиной. Одной из них, как можно понять из контекста, является то, что военный был первым, кто сбил ракету "Кинжал".

"Сегодня отметил государственными наградами, в частности "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов. Солдатов, сержантов, офицеров и генералов. Героев этой войны. Тех, кто уже сейчас – в истории нашего государства. И среди них – подполковник Вооруженных Сил Украины Вячеслав Агеев", — сказал президент.

Он отметил, что именно его подразделение в мае 2023 года впервые уничтожило российскую баллистическую цель.

"… ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли", — добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что всего с начала полномасштабной войны уже более 70 тысяч воинов из разных элементов Сил обороны и безопасности Украины отмечены государственными наградами.

Ранее "Телеграф" писал, что новым начальником Генерального штаба ВСУ стал генерал Анатолий Баргилевич, возглавлявший Силы территориальной обороны.