Війна — день 842: Україна "святкує" історичну угоду зі США під атакою Росії

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 14 червня

На календарі п’ятниця, 14 червня 2024 року. Напередодні був надзвичайно важливий день — Україна підписала угоди про безпеку зі США та Японією на 10 років. Це дійсно історичний момент для нашої країни. Тим часом для Росії настав не найкращий час, адже через зусилля Заходу щодо підтримки України в РФ обвалилися біржі та подешевшав рубль.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські Ту-22М3 здійснювали фальшиві маневри в районі пускових біля Севастополя. Також у небі знаходяться безпілотники російських терористів.

00:00 Повітряні сили ЗСУ попереджають про виліт 4 бортів Ту-22 у районі Тамбова та 5 бортів Ту-95 з Оленегорська, — протягом ночі можлива ракетна атака.

Крім того, Україна перебуває під атакою ударних дронів, одразу кілька груп "Шахедів" рухаються у повітряному просторі Харківської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зеленський у вечірньому зверненні про підписання безпекової угоди з США: "Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка Україні і в час війни, і в час миру".

Карта бойових дій на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій DeepState 14.06.2024

Із ситуацією в Україні за 11 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 839: росіяни "розгойдують" Сумщину і тиснуть у Донецькій області

А про те, що відбувалося 12 червня, читайте на засланні: Війна — день 840: окупанти сповільнилися на Харківщині, але продовжують нічний повітряний терор

Про новини та події 13 червня ми розповідали тут: Війна — день 841: обвал акцій у Росії та підписання Україною угоди про безпеку зі США