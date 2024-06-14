У Києві під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Небезпека вже минула

У п'ятницю, 14 червня, після оголошення повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Сталося це близько 10:20.

Попередньо, було застосовано 1 ракету типу "Кинджал" в напрямку столиці. Про це пишуть моніторингові чати.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для північних та центральних областей. А також оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Київській області працюють сили ППО. О 10:41 небезпека минула — відбій повітряної тривоги у Києві.

Нагадуємо, після 6-ї ранку 14 червня в Україні пролунали вибухи. Їх чули на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині.

Попередньо росіяни вдарили по нашій країні ракетою "Кинджал". За повідомленням моніторингових каналів, вона рухалася на Старокостянтинів та припинила своє існування.

Тривогу було оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Саме він є носієм балістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 14 червня росіяни також тероризували Україну ракетами. Вони запустили крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95.