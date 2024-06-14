В Киеве во время тревоги раздался взрыв: что известно

Опасность уже миновала

В пятницу, 14 июня, после объявления воздушной тревоги в Киеве раздался взрыв. Случилось это около 10:20.

Предварительно, была применена 1 ракета типа "Кинжал" в направлении столицы. Об этом пишут мониторинговые чаты.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для северных и центральных областей. Также объявили ракетную опасность по всей территории Украины.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО. В 10:41 опасность миновала – отбой воздушной тревоги в Киеве.

Напоминаем, после 6 утра 14 июня в Украине раздались взрывы. Их слышали в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Предварительно россияне ударили по нашей стране ракетой "Кинжал". По сообщению мониторинговых каналов, она двигалась на Староконстантинов и прекратила свое существование.

Тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Именно он является носителем баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 14 июня россияне также терроризировали Украину ракетами. Они запустили крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95.