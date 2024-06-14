Одразу кілька областей РФ вночі атакували безпілотники: спалахнули пожежі, що під ударом (фото та відео)

В одно з атакованих місць прилітало й раніше

У ніч на 14 червня одразу кілька регіонів Росії атакували безпілотники. Під удар потрапили Воронезька, Курська та Ростовська області.

Воронезька область

Як повідомляють росЗМІ, дрони атакували нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області. Пошкоджено резервуари з паливом. Губернатор Олександр Гусєв заявив, що пожежі нібито не трапилося, а постраждалих немає. При цьому на місці працюють екстрені служби. У мережах пишуть, що на нафтобазі все ж таки могла статися пожежа.

Курськ

Під атакою був і Курськ. Серія вибухів пролунала в небі над містом, за повідомленнями місцевої влади сили ППО збили 5 безпілотників літакового типу.

Ростовська область

Крім того, БПЛА атакували Морозовськ Ростовської області, жителі повідомили про вибухи та подальшу пожежу. Своєю чергою губернатор області Василь Голубєв заявив, що "сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА", дрони знищені в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає, а наслідки на землі уточнюються.

При цьому після атаки у Морозовському районі зникла електрика. За даними Голубєва, "до зони відключення потрапили кілька населених пунктів".

Зазначимо, у Морозовську розташований військовий аеродром. Там дислокуються борти Су-34 та Су-24, які беруть участь в обстрілі України. Він уже був атакований 5 квітня, тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

При цьому Міноборони РФ повідомило про якусь дику кількість безпілотників, які нібито атакували Росію в ніч проти 14 червня. За повідомленням відомства ППО "знищила та перехопила" по два БПЛА над територіями Білгородської та Волгоградської областей, по шість дронів над Воронезькою та Курською, 70 БПЛА над територією Ростовської області, а також один БПЛА над територією окупованого Криму.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як США дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю, росіяни продовжують ловити прильоти за своїм прикордонням. Черговий удар припав по військовому об’єкту у Бєлгородській області.