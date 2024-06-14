Сразу несколько областей РФ ночью атаковали беспилотники: вспыхнули пожары, что под ударом (фото и видео)

В одно из атакованных мест уже прилетало ранее

В ночь на 14 июня сразу несколько регионов России атаковали беспилотники. Под удар попали Воронежская, Курская и Ростовская области.

Воронежская область

Как сообщают росСМИ, дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Повреждены резервуары с топливом. Губернатор Александр Гусев заявил, что пожара якобы не произошло, а пострадавших нет. При этом на месте работают экстренные службы. В сетях пишут, что на нефтебазе все же мог произойти пожар.

Курск

Под атакой был и Курск. Серия взрывов прогремела в небе над городом, по сообщениям местных властей силы ПВО сбили 5 беспилотников самолетного типа.

Ростовская область

Кроме того, БПЛА атаковали Морозовск Ростовской области, жители сообщили о взрывах и последующем пожаре. В свою очередь губернатор области Василий Голубев заявил, что "силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА", дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет, а последствия на земле уточняются.

При этом после атаки в Морозовском районе пропало электричество. По данным Голубева, "в зону отключения попали несколько населенных пунктов".

Отметим, в Морозовске находится военный аэродром. Там дислоцируются борта Су-34 и Су-24, участвующие в обстрелах Украины. Он уже был атакован 5 апреля, тогда ранены были начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один российский военный погиб.

При этом Минобороны РФ сообщило о каком-то диком количестве беспилотников, которые якобы атаковали Россию в ночь на 14 июня. По сообщению ведомства ПВО "уничтожила и перехватила" по два БПЛА над территориями Белгородской и Волгоградской областей, по шесть дронов над Воронежской и Курской, 70 БПЛА над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией оккупированного Крыма.

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того как США разрешили Украине бить по РФ их оружием, россияне продолжают ловить прилеты по своему приграничью. Очередной удар пришелся по военному объекту в Белгородской области.