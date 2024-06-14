Астрономічні цифри: в НАТО підрахували втрати росіян у Харківській області

В НАТО вважають, що перемогти на цьому напрямку Росія вже не зможе

Під час наступу на півночі Харківської області України, який почався 10 травня, російські терористи зазнали величезних втрат. В середньому, росіяни втрачали під час наступу до 1000 одиниць живої сили щодня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на власне джерело НАТО, знайоме з підрахунком втрат. В Альянсі сприймають цифри російських втрат, як "астрономічні", при цьому йдеться виключно тільки про загиблих.

"Досягнення в Харківській області, схоже, дісталися росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день, що є досить астрономічною цифрою", – зазначило джерело.

Також в НАТО вважають, що перемогти на цьому напрямку Росія вже не зможе. Усі її досягнення будуть обмеженими та даватимуться великою кров'ю, оскільки Україна вже змогла стабілізувати фронт.

Як повідомляв "Телеграф", засновник підрозділу "Кraken" ГУР МОУ Костянтин Немічов розповів, що новий наступ на Харківську область, який РФ розпочав на початку травня, вже йде для окупантів "не гладко". Останнім часом на цьому напрямі вже ЗСУ проводять свої контратаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знищення українськими військовими ударних позицій російських терористів по той бік кордону значно знизило інтенсивність обстрілів Харкова.