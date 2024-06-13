Українці добре утримують оборону: топгенерал США оцінив ситуацію на Харківщині та попередив про проблему

Росіяни продовжують атакувати на Харківському напрямку

Наразі ситуація на Харківському напрямку дещо стабілізувалась. Сили оборони України ефективно вибудували оборону.

Про це за результатами 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, пише Укрінформ. За його словами, українські військові дуже добре утримують свої оборонні рубежі і "зможуть продовжувати це робити".

"Одна зі справ, на яких українці були зосереджені протягом останніх кількох місяців — вони досить ефективно побудували ці оборонні лінії, що створило певну стабільність. Одна з проблем, однак, полягає в тому, що, якщо росіяни просунуться далі, то це фактично відволікатиме сили і засоби, зосереджені на інших напрямках", — підкреслив генерал.

Браун зазначив, що українські військові здатні протистояти росіянам. Водночас він підкреслив, що російських військових набагато більше.

"Але про що ми не говоримо, так це про рівень виснаження. Те, як багато росіяни втратили, це досить драматично з точки зору кількості. Але і ті зусилля, які роблять українці, вони також дуже значні, і це впливає на роботу з утримання цієї лінії", — заявив генерал.

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом 16:00 13 червня, на Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого.

Також на даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді, з району Бєлгорода (рф), агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

Як повідомляв "Телеграф", засновник підрозділу "Кraken" ГУР МОУ Костянтин Немічов розповів, що новий наступ на Харківську область, який РФ розпочав на початку травня, вже йде для окупантів "не гладко". Останнім часом на цьому напрямі вже ЗСУ проводять свої контратаки.