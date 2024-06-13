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Сховатись за "Хмарою": як в ЗСУ усучаснюють радянські системи димових завіс (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Димова завіса може прикрити піхоту або бронетехніку Новина оновлена 13 червня 2024, 08:52
Димова завіса може прикрити піхоту або бронетехніку. Фото Колаж Телеграфу

Систему прийняли на озброєння в СРСР майже 35 років тому, але виготовляють не тільки на теренах країни-окупанта

Українські військові в обороні України часто застосовують технології, які залишилися ще з радянських часів. Однак їх усучаснюють, наприклад встановлюють на безпілотні наземні системи.

НІП "Тиск" опублікував фото як система АЕК-902 "Хмара" застосовується саме таким чином. Ця система була розроблена ще у кінці 70-х років, у 1980 році стала на озброєння. Вона запускає 81 мм димові гранати з бронетехніки. Таку систему встановлювали на танки, БМП, розвідувальні машини, бойові десантні машини тощо.

Система "Хмара" допомагає маскуватися. Вона потрібна для того, щоб встановити аерозольну димову завісу. У "Хмари" є електроспуск, в стандартному вигляді вона кріпиться до корпусу бронемашини нерухомо і по суті є гладкоствольним гранатометом-мортирою. Загальна маса системи з шести пускових установок з кріпленнями до 24,5 кг повністю спорядженою.

Викидати димові гранати АЕК-902 "Хмара" може на відстань близько 300 м. Через 10-20 секунд починається утворення диму, яке триває до двох з половиною хвилин. Така система із шести пускових установок може встановити непрозору завісу сіро-чорного диму на висоту 8 м та довжину 30-45 м.

Встановлення системи димової завіси на наземний дрон дає можливість приховано встановити димову завісу в потрібному місці, адже невеликий безпілотник помітити важче ніж бронетехніку. Оператор керує ним здалеку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мати полеглого бійця віддала 2,5 млн грн державної компенсації на закупівлю дронів у пам'ять про сина. Їх вже надали двом бригадам ЗСУ — це ударні дрони українського виробництва "Дартс".

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#Дрони #ЗСУ