Мати полеглого воїна передала на фронт 60 дронів DARTS: що можуть ці "пташки" (відео)

Безпілотник виробляють в Україні

Дві бригади ЗСУ отримали ударні дрони DARTS. 60 безпілотників, чотири катапульти та два ретранслятори волонтери придбали за гроші, які передала мати полеглого бійця з позивним "Раз-два". Вона віддала кошти державної компенсації, аби зброя продовжила справу її сина — його мрією було повернутися у рідний, звільнений Донецьк.

Отримають дрони у 92 ОМБр та 93 ОМБр Холодний Яр. Вони боронять Україну на Донецькому напрямку. Мати передала волонтерам 2,5 млн гривень на безпілотники.

Технологічні характеристики дронів DARTS:

Ударний безпілотний комплекс українського виробництва.

Дальність польоту — 40-50 км.

Швидкість 160 км/год.

Вага бойової частини — 4 кг.

Захист — фюзеляж витримує постріл з стрілецької зброї.

Використання DARTS

Відомо щонайменше про дві успішні місії з використанням цих ударних безпілотників. Перше відео використання було опубліковане ще в лютому 2024 року — тоді DARTS наздогнав російську вантажівку. Інше відео з'явилося наприкінці квітня — Darts знищив позицію окупантів на лівобережжі Херсонщини. Керували ним бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні перспективно будуть виробляти західне озброєння. Rheinmetall та "Укроборонпром" запустили перший цех, наразі він займатиметься ремонтом.