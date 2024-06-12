Мать павшего воина передала на фронт 60 дронов DARTS: что могут эти "птички" (видео)

Беспилотник производят в Украине

Две бригады ВСУ получили ударные дроны DARTS. 60 беспилотников, четыре катапульта и два ретранслятора волонтеры приобрели за деньги, которые передала мать павшего бойца с позывным "Раз-два". Она отдала средства государственной компенсации, чтобы оружие продолжило дело сына — его мечтой было вернуться в родной, освобожденный Донецк.

Получат дроны в 92 ОМБр и 93 ОМБр Холодный Яр. Они защищают Украину в Донецком направлении. Мать передала волонтерам 2,5 млн. гривен на беспилотники.

Технологические характеристики дронов DARTS:

Ударный беспилотный комплекс украинского производства.

Дальность полета – 40-50 км.

Скорость 160 км/ч.

Вес боевой части – 4 кг.

Защита – фюзеляж выдерживает выстрел из стрелкового оружия.

Использование DARTS

Известно по меньшей мере две успешные миссии с использованием этих ударных беспилотников. Первое видео использование было опубликовано еще в феврале 2024 года – тогда DARTS догнал российский грузовик. Другое видео появилось в конце апреля — Darts уничтожил позицию окупантов на левобережье Херсонщины. Руководили им бойцы подразделения М2 Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине перспективно будут производить западное вооружение. Rheinmetall и "Укроборонпром" запустили первый цех, пока он будет заниматься ремонтом.