Укр

Rheinmetall и Укроборонпром начали общий проект в Украине: какие бронемашины будут производить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Рейнметалл Новость обновлена 11 июня 2024, 08:36
Рейнметалл

Производство должно начаться через несколько месяцев

В Украине заработал первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники с Rheinmetall. Немецкая компания будет работать совместно с украинским Укроборонпромом.

Здесь будут ремонтировать технику и в перспективе производить новую. Предварительно это будут бронемашины Fuchs и Lynx. По некоторым планам их производство должно было стартовать уже в скором времени – бронетранспортеры Fuchs планировали производить с конца лета 2024 года, а БМП Lynx с лета 2025 года. В общей сложности концерн Rheinmetall имеет планы на четыре завода в Украине — боеприпасов, бронемашин, систем ПВО и пороха.

Бронетранспортер Fuchs

  • Немецкий колесный бронетранспортер-амфибия,
  • Имеет более 10 конфигураций и две модификации,
  • Экипаж — 2 человека,
  • Десант — 8 человек,
  • Второстепенное вооружение – до 3×7,62-мм MG-3 или 2×7,62-мм MG3 + ПТКР MILAN
  • Скорость по шоссе – до 105 км/ч
  • Скорость по воде с помощью двух гребных винтов и колес – 10 км/ч.

БМП Lynx

  • Гусеничная платформа,
  • Имеет две полноценные модификации Kettenfahrzeug 31 (KF31) и Kettenfahrzeug 41 (KF41), также может иметь различные конфигурации, включая машину огневой поддержки, медицинскую помощь и т.д.
  • Вес — 35/44 тонны,
  • Экипаж — 3 человека,
  • Десант — 6/9 человек в зависимости от модификации,
  • Вооружение – 35-мм Wotan 35 (35×228 мм) и 7.62 мм пулемет,
  • Максимальная скорость KF31 – 70 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подготовке испытания в Украине собственных управляемых авиабомб. Они имеют наводку и точнее попадают в цель.

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#Оружие #БТР #БМП #Rheinmetall