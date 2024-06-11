Rheinmetall и Укроборонпром начали общий проект в Украине: какие бронемашины будут производить
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Производство должно начаться через несколько месяцев
В Украине заработал первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники с Rheinmetall. Немецкая компания будет работать совместно с украинским Укроборонпромом.
Здесь будут ремонтировать технику и в перспективе производить новую. Предварительно это будут бронемашины Fuchs и Lynx. По некоторым планам их производство должно было стартовать уже в скором времени – бронетранспортеры Fuchs планировали производить с конца лета 2024 года, а БМП Lynx с лета 2025 года. В общей сложности концерн Rheinmetall имеет планы на четыре завода в Украине — боеприпасов, бронемашин, систем ПВО и пороха.
Бронетранспортер Fuchs
- Немецкий колесный бронетранспортер-амфибия,
- Имеет более 10 конфигураций и две модификации,
- Экипаж — 2 человека,
- Десант — 8 человек,
- Второстепенное вооружение – до 3×7,62-мм MG-3 или 2×7,62-мм MG3 + ПТКР MILAN
- Скорость по шоссе – до 105 км/ч
- Скорость по воде с помощью двух гребных винтов и колес – 10 км/ч.
БМП Lynx
- Гусеничная платформа,
- Имеет две полноценные модификации Kettenfahrzeug 31 (KF31) и Kettenfahrzeug 41 (KF41), также может иметь различные конфигурации, включая машину огневой поддержки, медицинскую помощь и т.д.
- Вес — 35/44 тонны,
- Экипаж — 3 человека,
- Десант — 6/9 человек в зависимости от модификации,
- Вооружение – 35-мм Wotan 35 (35×228 мм) и 7.62 мм пулемет,
- Максимальная скорость KF31 – 70 км/ч.
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