Смертельная "игрушка": чем для врага опасен украинский дрон-камикадзе Darts

БПЛА отлично подходит для атак по тылам врага

Украинские военные постоянно наращивают число разных типов дронов-камикадзе, среди которых как дальнобойные, бьющие по тылам врага, так и действующие на оперативную глубину. Во втором случае речь идет о дальности полета примерно в полсотни километров.

Именно на такое расстояние способен работать украинский дрон-камикадзе Darts, успешную работу которого по ближнему тылу российских оккупантов показал блогер и волонтер Сергей Стерненко. Подобный БПЛА имеет ряд преимуществ перед массово используемыми FPV-квадрокоптерами, которые также часто применяют как камикадзе.

Так, согласно данным общественного объединения Kyiv Defenders, дрон-камикадзе самолетного типа Darts превосходит FPV-квадрокоптер прежде всего за счет дальности (до 50 км), а также имеет такие характеристики:

скорость — до 160 км/ч;

вес взрывчатки — около 4 кг;

стоимость — около 40 тыс. грн.

Кроме сравнительно высокой дальности обращает на себя внимание невысокая цена – 40 тысяч гривен, или около 1 тысячи долларов. Ведь те же FPV-дроны стоят около 500 долларов, но заметно уступают в дальности (в среднем 10-15 км).

БПЛА Darts перед применением

Но, как отмечает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, дрон самолетного типа не такой юркий, как коптеры, и не может буквально влетать в щели и форточки. Но это компенсируется возможностью атаковать колонны снабжения в тылу врага, удаленном от передовой на десятки километров.

Тем временем, по словам президента Владимира Зеленского, ВСУ знают, как бороться с разведывательными БПЛА оккупантов.