Смертельна "іграшка": чим для ворога небезпечний український дрон-камікадзе Darts

БПЛА відмінно підходить для атак по тилах ворога

Українські військові постійно нарощують кількість різних типів дронів-камікадзе, серед яких як далекобійні, що б’ють по тилах ворога, так і діють на оперативну глибину. У другому випадку йдеться про дальність польоту приблизно півсотні кілометрів.

Саме на таку відстань здатний працювати український дрон-камікадзе Darts, успішну роботу якого з ближнього тилу російських окупантів показав блогер та волонтер Сергій Стерненко. Подібний БПЛА має ряд переваг перед масово використовуваними FPV-квадрокоптерами, які також часто застосовують як камікадзе.

Так, згідно з даними громадського об’єднання Kyiv Defenders, дрон-камікадзе літакового типу Darts перевершує FPV-квадрокоптер насамперед за рахунок дальності (до 50 км), а також має такі характеристики:

швидкість — до 160 км/год;

вага вибухівки — близько 4 кг;

вартість — близько 40 тис. грн.

Окрім порівняно високої дальності привертає увагу невисока ціна – 40 тисяч гривень, або близько 1 тисячі доларів. Адже ті ж FPV-Дрони коштують близько 500 доларів, але помітно поступаються в дальності (в середньому 10-15 км).

БПЛА Darts перед застосуванням

Але, як зазначає офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, дрон літакового типу не такий маневрений, як коптери, і не може буквально влітати в щілини та кватирки. Але це компенсується можливістю атакувати колони постачання у тилу ворога, віддаленому від передової на десятки кілометрів.

Тим часом, за словами президента Володимира Зеленського, ЗСУ знають, як боротися з розвідувальними окупантами БПЛА.