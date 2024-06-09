Что такое бомба AASM Hammer, которой ВСУ могли ударить по командному пункту в Белгороде

Бомба уже использовалась в Украине

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла авиаудар по российской территории. При этом по неподтвержденной информации удар по командному пункту в Белгороде был нанесен французской бомбой.

В настоящее время неизвестно, какой именно тип боеприпаса был применен для удара, но из наиболее очевидных вариантов выделяется комплекс AASM Hammer. "Телеграф" решил напомнить, что это за боеприпас и в чем его особенности.

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) это оборудование, которое превращает обычные авиабомбы в высокоточные управляемые боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 50 километров. Однако ныне ведутся работы над созданием версий, которые будут иметь дальность в более 70 километров.

Сам комплекс состоит из трех частей — носового обтекателя с системой наведения, бомбы и двигательной установки. Благодаря этому комплекс можно приспособить под выполнение конкретных задач. Бомба может оснащаться рядом систем наведения, которые включают GPS, инфракрасное наведение (для ударов по подвижным целям) и лазерное наведение для условий плохой видимости.

Комплекс может снаряжаться осколочно-фугасными, проникающими или даже кассетными боеприпасами, чтобы использовать их для разных типов целей. Изначально эти бомбы создавались для использования французскими истребителями Mirage и Rafale, однако украинская армия адаптировала свои самолеты советского производства для использования их с бомбами AASM Hammer.

Базовая версия оснащена 250-килограммовой боевой частью, однако существуют также версии под корпусы массой 125 кг, 500 кг и даже в 1000 кг.

Первое боевое применение этой бомбы в Украине было зафиксировано 3 марта 2024 года, когда ВСУ нанесли удар по Авдеевском коксохимическом заводе, который к тому моменту был занят оккупационными войсками.