Що таке бомба AASM Hammer, якою ЗСУ могли вдарити по командному пункту у Бєлгороді

Бомба вже використовувалася в Україні

Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення завдала авіаудару по російській території. При цьому, за непідтвердженою інформацією, удар по командному пункту в Бєлгороді був завданий французькою бомбою.

В цей час невідомо, який саме тип боєприпасу було застосовано для удару, але з найбільш очевидних варіантів виділяється комплекс AASM Hammer. "Телеграф" вирішив нагадати, що це за боєприпас та у чому його особливості.

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) це обладнання, яке перетворює звичайні авіабомби на високоточні керовані боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 50 кілометрів. Однак нині ведуться роботи над створенням версій, які матимуть дальність понад 70 кілометрів.

Сам комплекс складається з трьох частин — носового обтічника із системою наведення, бомби та рухової установки. Завдяки цьому комплекс можна пристосувати для виконання конкретних завдань. Бомба може оснащуватися рядом систем наведення, які включають GPS, інфрачервоне наведення (для ударів по рухомим цілям) та лазерне наведення для умов поганої видимості.

Комплекс може споряджатися осколково-фугасними, проникаючими або навіть касетними боєприпасами, щоб використовувати їх для різних типів цілей. Спочатку ці бомби створювалися для використання французькими винищувачами Mirage та Rafale, проте українська армія адаптувала свої літаки радянського виробництва для використання їх із бомбами AASM Hammer.

Базова версія оснащена 250-кілограмовою бойовою частиною, проте існують також версії під корпуси масою 125 кг, 500 кг і навіть 1000 кг.

Перше бойове застосування цієї бомби в Україні було зафіксовано 3 березня 2024 року, коли ЗСУ завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводі, який на той момент був зайнятий окупаційними військами.