Rheinmetall та Укроборонпром почали спільний проєкт в Україні: які бронемашини будуть виробляти

Виробництво має початися за кілька місяців

В Україні запрацював перший спільний цех по ремонту та виробництву бронетехніки з компанією Rheinmetall. Німецька компанія буде працювати спільно з українським Укроборонпромом.

Тут ремонтуватимуть техніки та у перспективі виробляти нову. Попередньо, це будуть бронемашини Fuchs та Lynx. За деякими планами їхнє виробництво мало стартувати вже незабаром — бронетранспортери Fuchs планували виробляти з кінця літа 2024 року, а БМП Lynx з літа 2025 року. Загалом концерн Rheinmetall має плани на чотири заводи в Україні — боєприпасів, бронемашин, систем ППО та пороху.

Бронетранспортер Fuchs

Німецький колісний бронетранспортер-амфібія,

Має понад 10 конфігурацій та дві модифікації,

Екіпаж — 2 людини,

Десант — 8 людей,

Другорядне озброєння — до 3×7,62-мм MG-3 або 2×7,62-мм MG3 + ПТКР MILAN

Швидкість по шосе — до 105 км/год

Швидкість по воді за допомогою двох гребних гвинтів і коліс — 10 км/год.

БМП Lynx

Гусенична платформа,

Має дві повноцінні модифікації Kettenfahrzeug 31 (KF31) та Kettenfahrzeug 41 (KF41), також може мати різні конфігурації, зокрема машину вогневої підтримки, медичну допомогу тощо,

Вага — 35/44 тонни,

Екіпаж — 3 людини,

Десант — 6/9 людей залежно від модифікації,

Озброєння — 35-мм Wotan 35 (35×228 мм) та 7.62 мм кулемет,

Максимальна швидкість KF31 — 70 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про підготовку випробування в Україні власних керованих авіабомб. Вони мають наведення та точніше влучають в ціль.