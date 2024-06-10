Україна випробує свої КАБи: що потрібне для якісних розумних авіабомб

Від "тупої" бомба відрізняється двома факторами

Російські військові на так давно змінили тактику ударів по містах України та почали використовувати КАБи — керовані авіаційні бомби. Ними вони атакують прикордоння та зону бойових дій. В України, окрім наданих західними країнами, КАБів не було, проте невдовзі ситуація зміниться.

До випробування українських керованих авіабомб лишилось декілька тижнів. Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

Керована авіаційна бомба або КАБ від звичайної відрізняється "розумністю" — на неї встановлюють систему наведення, що робить зброю високоточною. В Україні триває розробка високоточних систем до радянських авіаційних бомб. Окрім "розуму" при наведенні, для бомб це також збільшить і дальність польоту.

Якщо випробовування за декілька тижнів пройдуть успішно, КАБи пустять в серійне виробництво. Головні виклики для інженерів — правильно підібрати передавачі, GPS-модуль, крила тощо. Такі бомби мають мати високий опір до РЕБ ворога, для того, щоб влучати точно в ціль.

Українська авіація невдовзі отримає не тільки нові розробки у сфері зброї, а й системи захисту. Щоправда, не українські, а німецькі. "Телеграф" розповідав про передачу захисту для гелікоптерів AMPS від німецької компанії Hensoldt.