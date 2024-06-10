Украина испытает свои КАБы: что нужно для качественных умных авиабомб

От "тупой" бомба отличается двумя факторами

Российские военные так давно изменили тактику ударов по городам Украины и начали использовать КАБы — управляемые авиационные бомбы. Ими они атакуют приграничье и зону боевых действий. У Украины, кроме предоставленных западными странами, КАБов не было, однако вскоре ситуация изменится.

До испытания украинских управляемых авиабомб осталось несколько недель. Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Управляемая авиационная бомба или КАБ от обычной отличается "умностью" — на нее устанавливают систему наведения, что делает оружие высокоточным. В Украине идет разработка высокоточных систем к советским авиационным бомбам. Кроме "ума" при наведении, для бомб это также увеличит дальность полета.

Если испытания через несколько недель пройдут успешно, КАБы пустят в серийное производство. Главные вызовы для инженеров – правильно подобрать передатчики, GPS-модуль, крылья и т.д. Такие бомбы должны иметь высокое сопротивление к РЭБ врагу, чтобы попадать точно в цель.

Украинская авиация в скором времени получит не только новые разработки в сфере оружия, но и системы защиты. Правда, не украинские, а немецкие. "Телеграф" рассказывал о передаче защиты для вертолетов AMPS от немецкой компании Hensoldt.