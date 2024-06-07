Украинские вертолеты получат защиту AMPS: что это за система

ВСУ получит новую партию защиты для вертолетов AMPS от немецкой компании Hensoldt

Украинские военные успешно сбивают вертолеты оккупантов. Чтобы защитить свою авиацию, требуются специальные системы. Во второй раз украинские вертолеты будут защищать системы производства Hensoldt.

Компания сообщила, что новый заказ размещен на бортовых системах против ракетной угрозы AMPS (Airborne Missile Protection System) на сумму "в диапазоне двузначного числа миллионов". Это будет вторая партия таких систем – предыдущие получили летом 2023 года. В компании Hensoldt отмечают, что благодаря системе экипаж защищен от различных угроз с акцентом на ракеты "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Бортовая система противоракетной защиты AMPS имеет модульную конструкцию. Она может подстраиваться к разным требованиям эксплуатации и задачам. В ней есть:

датчики обнаружения пуска ракет,

часть, отвечающая за управление системой,

система подтверждения, определяющая как далеко до определенных воздушных целей, с которой они быстротой летят и устраняет ложные тревоги.

Система тепловых ловушек, которая уже интегрирована в вертолеты ВСУ, совместима с этой системой защиты.

Также систему AMPS можно настроить для обнаружения инфракрасных ракет "земля-воздух", лазерных и радиолокационных угроз, чтобы обеспечить наилучшую защиту. Точное количество систем, которое заказана Украиной, не называется — в прошлой партии было 16 AMPS и сумма контракта также насчитывала "двухзначное число миллионов". Интеграцией занималась компания из Чехии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получила зенитную установку Cheetah. Это аналог уже известной ВСУ "Гепард".