Українські гелікоптери отримають захист AMPS: що це за система

ЗСУ отримає нову партію захисту для гелікоптерів AMPS від німецької компанії Hensoldt

Українські військові успішно збивають гелікоптери окупантів. Щоб захистити свою авіацію, потрібні спеціальні системи. Вдруге українські гелікоптери захищатимуть системи виробництва Hensoldt.

Компанія повідомила, що нове замовлення розміщене на бортові системи проти ракетної загрози AMPS (Airborne Missile Protection System) на суму "у діапазоні двозначного числа мільйонів". Це буде друга партія таких систем — попередні отримали влітку 2023 року. В компанії Hensoldt наголошують, що завдяки системі екіпаж захищений від різних загроз з акцентом на ракети "земля-повітря" та "повітря-повітря".

Бортова система протиракетного захисту AMPS має модульну конструкцію. Вона може підлаштовуватися до різних вимог експлуатації та завдань. В ній є:

датчики виявлення пуску ракет,

частина, що відповідає за керування системою,

система підтвердження, що визначає як далеко до визначених повітряних цілей, з якою вони швидкістю летять і усуває хибні тривоги.

Система теплових пасток, яка вже інтегрована в гелікоптери ЗСУ, сумісна з цією системою захисту.

Також систему AMPS можна налаштувати на виявлення інфрачервоних ракет "земля-повітря", лазерних та радіолокаційних загроз, щоб забезпечити найкращий захист. Точна кількість систем, яка замовлена Україною не називається — у минулій партії було 16 AMPS і сума контракту також нараховувала "двозначне число мільйонів". Інтеграцією займалась компанія з Чехії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримала зенітну установку Cheetah. Це аналог вже відомої ЗСУ "Гепард".