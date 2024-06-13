Спрятаться за "Тучей": как в ВСУ усовершенствуют советские системы дымовых завес (фото)

Систему приняли на вооружение в СССР почти 35 лет назад, но производят не только на территории страны-оккупанта.

Украинские военные в обороне Украины часто используют технологии, которые остались еще с советских времен. Однако их усовершенствуют, например устанавливают на беспилотные наземные системы.

НИП "Тиск" опубликовало фото как система АЭК-902 "Туча" применяется именно таким образом. Эта система была разработана еще в конце 70-х годов, в 1980 году стала на вооружение. Она запускает 81 мм дымовые гранаты из бронетехники. Такую систему устанавливали на танки, БМП, разведывательные машины, боевые десантные машины и т.д.

Система "Туча" помогает маскироваться. Она нужна для того, чтобы установить аэрозольный дымовой занавес. У "Тучи" есть электроспуск, в стандартном виде она крепится к корпусу бронемашины неподвижно и по сути является гладкоствольным гранатометом-мортирой. Общая масса системы из шести пусковых установок с креплениями до 24,5 кг полностью снаряженной.

Выбрасывать дымовые гранаты АЭК-902 "Туча" может на расстояние около 300 м. Через 10-20 секунд начинается образование дыма, которое длится до двух с половиной минут. Такая система из шести пусковых установок может установить непрозрачный занавес серо-черного дыма на высоту 8 м и длину 30-45 м.

Установка системы дымовой завесы на наземный дрон позволяет скрытно установить дымовую завесу в нужном месте, ведь небольшой беспилотник заметить труднее бронетехники. Оператор управляет им издалека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мать павшего бойца отдала 2,5 млн грн государственной компенсации на закупку дронов в память о сыне. Их уже предоставили двум бригадам ВСУ – это ударные дроны украинского производства "Дартс".