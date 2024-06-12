Это будет прорыв в войне с Россией: Украина представила Силы беспилотных систем
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Презентация и задачи сформировавшихся сил
Украина стала первой страной в мире, официально создавшей новый род войск — Силы беспилотных систем. Во время официальной презентации первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что это даст хорошие перспективы для победы в войне против российского агрессора. Ведь беспилотники будут привлекать для выполнения боевых задач в воздухе, на земле и на море. "Телеграф" публикует главное.
Ласточка — символ победы над русскими оккупантами
Как сообщал "Телеграф" ранее, командующим Сил беспилотных систем был назначен полковник Вадим Сухаревский.
Представляя новейший род войск, он подчеркнул, что Украина отходит от консервативных подходов и изучает опыт современной войны для немедленного внедрения изменений. По его словам, Украина создала прецедент, позволяющий ей диктовать правила этой войны для достижения победы.
Символом нового рода войск избрали ласточку, созданную с помощью нейросети. Этот символ является одним из уважаемых в украинской культуре и означает известие о победе.
Во время своей речи украинский рэпер и командир подразделения управления дронами Александр Ярмак подчеркнул непростой путь, который пришлось проделать для создания нового рода войск. Ведь армия является инертной и негибкой структурой, плохо воспринимающей нововведения. Однако в этот раз совместными усилиями удалось сломать устаревшие догмы.
Глубинные удары и поддержка подразделений на передовой
Новый род войск позволит эффективно бить по объектам противника на всю возможную глубину – от линии боевого столкновения до Урала. На тактическом уровне беспилотники усилят наземные подразделения. На стратегическом — помогут наносить сокрушительные удары по экономическому и логистическому потенциалу врага.
На презентацию создания Сил беспилотных систем пришел член оборонного комитета Верховной Рады Вадим Ивченко.
— Мы только приступили внедрять новейшие беспилотные системы в Украине. Но никто в мире еще не использует морских беспилотников таким образом, как это делаем мы. Американцы в свое время применяли только разведывательные аппараты с 20-часовым временем полета для мониторинга трубопроводов и танкерных путей. А украинские производители собственными силами создали дальнобойные морские дроны с большой грузоподъемностью для поражения целей в Черном и Азовском морях. Многое в СБС только украинские "фишки", — рассказал он.
Силы будут состоять из трех компонентов:
- воздушный (беспилотные летательные аппараты разных классов);
- наземный (роботизированные комплексы);
- морской (безэкипажные морские системы атакующего и оборонительного характера).
Что касается судьбы уже сложившихся подразделений беспилотников, Сухаревский четко очертил, что их передислокация из действующих на фронте бригад не рассматривается.
— О подразделениях, которые уже существуют в бригадах, в командованиях, в бригадах и видах сил… Мы ни в коем случае не будем забирать и перетягивать к себе подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте. Мы не будем мешать, речь идет о поддержке, — сказал командующий.
Сухаревский о миллионе дронов
На мероприятии представили современные беспилотные системы, однако главным лейтмотивом стал вопрос развития отечественного ОПК в этом направлении.
Сейчас ВСУ успешно применяют камикадзе и ударные дроны, например "Пчелы" и морские беспилотники. Однако для удовлетворения растущих потребностей фронта следует как можно скорее наладить их массовое производство. Для этого и начат ряд правительственных и ведомственных программ в Украине.
У журналистов возник вопрос о потенциальных объемах производства беспилотников. Ведь в конце прошлого года руководство государства озвучило планы по выпуску миллиона дронов в год.
— Что касается планов по производству беспилотников в Украине, то заявленные ранее амбициозные цели в миллион единиц техники в год не просто реальны. С начала 2024 г. государство уже поставило на вооружение в шесть раз больше беспилотных летательных аппаратов, чем за предыдущие 10 лет вместе взятые. И эта тенденция будет только нарастать, — подчеркнул полковник Сухаревский.
Однако он отмечает, что РФ также не сидит без дела, активно развивает и модернизирует собственные беспилотные технологии, используя мощный ресурсный потенциал и огромные человеческие резервы.
Креативные умы приглашаются
Сейчас, по словам Сухаревского, у него уже более 3 тысяч сотрудников в Силах беспилотных систем.
Как и для других частей войск, здесь будут привлекать рекрутинг. А для скорейшего и эффективного освоения новейших беспилотных технологий обеспечат надлежащую подготовку операторов и обслуживающего персонала.
— Сейчас вопрос рекрутинга и создания учебных центров стоит на повестке дня наравне с налаживанием производства дронов. Мы за креативных людей, не только за спорт и физическую подготовку, но и за ум, за мозги, — отметил командующий Сил беспилотных систем.
В ходе презентации СБС выступила ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова и выразила готовность ведущего вуза Украины принять участие в подготовке персонала для новейшего рода войск.
Напомним, Силы беспилотных систем были созданы 7 мая, когда Кабинет министров поддержал соответствующий указ президента.