Это будет прорыв в войне с Россией: Украина представила Силы беспилотных систем

Презентация и задачи сформировавшихся сил

Украина стала первой страной в мире, официально создавшей новый род войск — Силы беспилотных систем. Во время официальной презентации первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что это даст хорошие перспективы для победы в войне против российского агрессора. Ведь беспилотники будут привлекать для выполнения боевых задач в воздухе, на земле и на море. "Телеграф" публикует главное.

Ласточка — символ победы над русскими оккупантами

Как сообщал "Телеграф" ранее, командующим Сил беспилотных систем был назначен полковник Вадим Сухаревский.

Вадим Сухаревский на презентации СБС

Представляя новейший род войск, он подчеркнул, что Украина отходит от консервативных подходов и изучает опыт современной войны для немедленного внедрения изменений. По его словам, Украина создала прецедент, позволяющий ей диктовать правила этой войны для достижения победы.

Символом нового рода войск избрали ласточку, созданную с помощью нейросети. Этот символ является одним из уважаемых в украинской культуре и означает известие о победе.

Во время своей речи украинский рэпер и командир подразделения управления дронами Александр Ярмак подчеркнул непростой путь, который пришлось проделать для создания нового рода войск. Ведь армия является инертной и негибкой структурой, плохо воспринимающей нововведения. Однако в этот раз совместными усилиями удалось сломать устаревшие догмы.

Александр Ярмак, более известный под псевдонимом Ярмак (англ. Yarmak; стилизован как YARMAK, ЯрмаК)

Глубинные удары и поддержка подразделений на передовой

Новый род войск позволит эффективно бить по объектам противника на всю возможную глубину – от линии боевого столкновения до Урала. На тактическом уровне беспилотники усилят наземные подразделения. На стратегическом — помогут наносить сокрушительные удары по экономическому и логистическому потенциалу врага.

Представленная на презентации техника

На презентацию создания Сил беспилотных систем пришел член оборонного комитета Верховной Рады Вадим Ивченко.

— Мы только приступили внедрять новейшие беспилотные системы в Украине. Но никто в мире еще не использует морских беспилотников таким образом, как это делаем мы. Американцы в свое время применяли только разведывательные аппараты с 20-часовым временем полета для мониторинга трубопроводов и танкерных путей. А украинские производители собственными силами создали дальнобойные морские дроны с большой грузоподъемностью для поражения целей в Черном и Азовском морях. Многое в СБС только украинские "фишки", — рассказал он.

Аббревиатура Силы Беспилотных Систем

Силы будут состоять из трех компонентов:

- воздушный (беспилотные летательные аппараты разных классов);

- наземный (роботизированные комплексы);

- морской (безэкипажные морские системы атакующего и оборонительного характера).

Презентацию посетило много военных

Что касается судьбы уже сложившихся подразделений беспилотников, Сухаревский четко очертил, что их передислокация из действующих на фронте бригад не рассматривается.

— О подразделениях, которые уже существуют в бригадах, в командованиях, в бригадах и видах сил… Мы ни в коем случае не будем забирать и перетягивать к себе подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте. Мы не будем мешать, речь идет о поддержке, — сказал командующий.

Сухаревский о миллионе дронов

На мероприятии представили современные беспилотные системы, однако главным лейтмотивом стал вопрос развития отечественного ОПК в этом направлении.

Сейчас ВСУ успешно применяют камикадзе и ударные дроны, например "Пчелы" и морские беспилотники. Однако для удовлетворения растущих потребностей фронта следует как можно скорее наладить их массовое производство. Для этого и начат ряд правительственных и ведомственных программ в Украине.

При этом полностью избавиться от зависимости от китайских запчастей пока невозможно

У журналистов возник вопрос о потенциальных объемах производства беспилотников. Ведь в конце прошлого года руководство государства озвучило планы по выпуску миллиона дронов в год.

— Что касается планов по производству беспилотников в Украине, то заявленные ранее амбициозные цели в миллион единиц техники в год не просто реальны. С начала 2024 г. государство уже поставило на вооружение в шесть раз больше беспилотных летательных аппаратов, чем за предыдущие 10 лет вместе взятые. И эта тенденция будет только нарастать, — подчеркнул полковник Сухаревский.

Однако он отмечает, что РФ также не сидит без дела, активно развивает и модернизирует собственные беспилотные технологии, используя мощный ресурсный потенциал и огромные человеческие резервы.

Креативные умы приглашаются

Сейчас, по словам Сухаревского, у него уже более 3 тысяч сотрудников в Силах беспилотных систем.

Как и для других частей войск, здесь будут привлекать рекрутинг. А для скорейшего и эффективного освоения новейших беспилотных технологий обеспечат надлежащую подготовку операторов и обслуживающего персонала.

— Сейчас вопрос рекрутинга и создания учебных центров стоит на повестке дня наравне с налаживанием производства дронов. Мы за креативных людей, не только за спорт и физическую подготовку, но и за ум, за мозги, — отметил командующий Сил беспилотных систем.

В ходе презентации СБС выступила ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова и выразила готовность ведущего вуза Украины принять участие в подготовке персонала для новейшего рода войск.

Напомним, Силы беспилотных систем были созданы 7 мая, когда Кабинет министров поддержал соответствующий указ президента.