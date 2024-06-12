Це буде прорив у війні з Росією: Україна представила Сили безпілотних систем

Презентація та завдання новосформованих сил

Україна стала першою країною у світі, яка офіційно створила новий рід військ — Сили безпілотних систем. Під час офіційної презентації СБС перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що це дасть гарні перспективи для перемоги у війні проти російського агресора. Адже безпілотники залучатимуть до виконання бойових завдань у повітрі, на землі й на морі. "Телеграф" публікує головне.

Ластівка — символ перемоги над російськими окупантами

Як повідомляв "Телеграф" раніше, командувачем Сил безпілотних систем було призначено полковника Вадима Сухаревського.

Вадим Сухаревський на презентації СБС

Презентуючи новітній рід військ, він підкреслив, що Україна відходить від консервативних підходів і вивчає досвід сучасної війни для негайного впровадження змін. За його словами, Україна створила прецедент, який дозволить їй диктувати правила цієї війни для досягнення перемоги.

Символом нового роду військ обрали ластівку, створену із допомогою нейромережі. Цей символ є одним з найшанованіших в українській культурі та означає звістку про перемогу.

Під час своєї промови український репер і командир підрозділу управління дронами Олександр Ярмак підкреслив непростий шлях, який довелося подолати для створення нового роду військ. Адже армія є інертною та негнучкою структурою, що погано сприймає нововведення. Однак цього разу спільними зусиллями вдалося зламати застарілі догми.

Олександр Ярмак, більш відомий під псевдонімом Ярмак (англ. Yarmak; стилізовано як YARMAK, ЯрмаК)

Глибинні удари і підтримка підрозділів на передовій

Новий рід військ дозволить ефективно бити по об'єктах противника на всю можливу глибину — від лінії бойового зіткнення до Уралу. На тактичному рівні безпілотники посилять наземні підрозділи. На стратегічному — допоможуть завдавати нищівних ударів по економічному та логістичному потенціалу ворога.

Представлена на презентації техніка

На презентацію створення Сил безпілотних систем завітав член оборонного комітету Верховної Ради Вадим Івченко.

— Ми тільки розпочали в Україні впровадження новітніх безпілотних систем. Але ніхто у світі ще не використовує морські безпілотники таким чином, як це робимо ми. Американці свого часу застосовували лише розвідувальні апарати з 20-годинним часом польоту для моніторингу трубопроводів і танкерних шляхів. А українські виробники власними силами створили далекобійні морські дрони з великою вантажністю для ураження цілей у Чорному та Азовському морях. Багато чого у СБС є лише українськими "фішками", — розповів він.

Абревіатура Сили Безпілотних Систем

Сили складатимуться з трьох компонентів:

- повітряний (безпілотні літальні апарати різних класів);

- наземний (роботизовані комплекси);

- морський (безекіпажні морські системи атакувального та оборонного характеру).

Презентацію відвідало багато військових

Щодо долі вже сформованих підрозділів безпілотників, Сухаревський чітко окреслив, що їхня передислокація з бригад, що діють на фронті, не розглядається.

— Про підрозділи, які вже існують у бригадах, у командуваннях, у бригадах та видах сил… Ми в жодному разі не будемо забирати і перетягувати до себе підрозділи з бригад, які на сьогодні знаходяться на фронті. Ми не будемо заважати, тут йдеться про підтримку, — сказав командувач.

Сухаревський про мільйон дронів

На заході презентували сучасні безпілотні системи, проте головним лейтмотивом стало питання розвитку вітчизняного ОПК в цьому напрямі.

Зараз ЗСУ успішно застосовують камікадзе й ударні дрони, як-от "Бджоли" та морські безпілотники. Однак для задоволення зростаючих потреб фронту слід якомога швидше налагодити їхнє масове виробництво. Для цього і започаткована низка урядових та відомчих програм в Україні.

При цьому повністю позбутися залежності від китайських запчастин поки неможливо

У журналістів виникло запитання щодо потенційних обсягів виробництва безпілотників. Адже наприкінці минулого року керівництво держави озвучило плани випуску мільйона дронів на рік.

— Що стосується планів з виробництва безпілотників в Україні, то заявлені раніше амбітні цілі у мільйон одиниць техніки на рік не просто реальні. З початку 2024 року держава вже поставила на озброєння в шість разів більше безпілотних літальних апаратів, аніж за попередні 10 років разом узяті. І ця тенденція лише наростатиме, — наголосив полковник Сухаревський.

Однак він зазначає, що РФ також не сидить без діла, вона активно розвиває та модернізує власні безпілотні технології, використовуючи потужний ресурсний потенціал і величезні людські резерви.

Креативні розуми запрошуються

Нині, за словами Сухаревського, він має вже понад 3 тисячі співробітників у Силах безпілотних систем.

Як і для інших частин війська, тут будуть залучати рекрутинг. А для якнайшвидшого та найефективнішого освоєння новітніх безпілотних технологій забезпечать належну підготовку операторів та обслуговуючого персоналу.

— Зараз питання рекрутингу та створення навчальних центрів стоїть на порядку денному нарівні із налагодженням виробництва дронів. Ми — за креативних людей, не тільки за спорт і фізичну підготовку, а й за розум, за мізки, — зазначив командувач Сил безпілотних систем.

Під час презентації СБС виступила ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова і висловила готовність провідного вишу України долучитися до підготовки персоналу для новітнього роду військ.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем були створені 7 травня, коли Кабінет міністрів підтримав відповідний указ президента.