Вадим Сухаревський став першим командувачем Сил безпілотних систем: що про нього відомо

Полковник воює з 2014 року

Полковника Вадима Сухаревського офіційно призначено на посаду командувача Силами безпілотних систем Збройних сил України. Відповідний наказ оприлюднено у понеділок, 10 червня.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу України у Facebook. До цього він був заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та відповідав за розвиток БПЛА та інших безпілотних систем.

Сухаревського називають першим українським військовим, який відкрив вогонь російськими проксі-силами, які очолював відомий російський терорист Ігор Гіркін. Тоді, 13 квітня 2014 року, він бачив, як бійці СБУ потрапили під обстріл бойовиків і наказав втрутитися, чим врятував побратимів від загибелі.

"Я дав команду висунутися на БТРах уперед і сам сів на місце стрільця, щоб вся відповідальність за це рішення була на мені. Вогонь на поразку я вирішив відкрити сам", — розповідав він, згадуючи ті події.

За його словами, він розумів, що якщо українські силовики загинуть, то відповідальність лежатиме на ньому незалежно від того, які були накази командування.

Перший бій для нього, втім, відбувся ще 2004 року, коли брав участь у миротворчій місії в Іраку.

У 2009 році Сухаревський закінчив Львівський інститут сухопутних сил, у 2011 році отримав звання старшого лейтенанта та став командиром роти у 80-му полку, який пізніше буде реформований до бригади. У складі цього підрозділу він брав участь у боях на Донеччині. Зокрема, під Червоним він отримав поранення.

З 2016 року був командиром 1-го лінійного батальйону до 36-ї бригади морської піхоти, який виконував завдання під Маріуполем. 2020 року отримав звання полковника, а через рік обійняв посаду начальника штабу 35-ї бригади морської піхоти.

У лютому 2022 року був призначений на посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади, а 18 липня отримав звання Героя України. Саме до 59-ї бригади зараховано одну з найуспішніших в Україні рот БПЛА "Птаха Мадяра", яка зазнала найменших втрат під час російського вторгнення саме завдяки використанню передових систем озброєння та безпілотників.

Як повідомлялося раніше, бійці на фронті позитивно сприйняли призначення Сухаревського на посаду відповідального за розвиток БПЛА.