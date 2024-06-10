Вадим Сухаревский стал первым командующим Силами беспилотных систем: что о нем известно

Полковник воюет с 2014 года

Полковник Вадим Сухаревский официально назначен на должность командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ обнародован в понедельник, 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook. До этого он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и отвечал за развитие БПЛА и других беспилотных систем.

Сухаревского называют первым украинским военным, который открыл огонь по российским прокси-силам, которые возглавлял известный российский террорист Игорь Гиркин. Тогда, 13 апреля 2014 года, он видел как бойцы СБУ попали под обстрел боевиков и отдал приказ вмешаться, чем спас побратимов от гибели.

"Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам", — рассказывал он, вспоминая о тех событиях.

По его словам, он понимал, что если украинские силовики погибнут, то ответственность будет лежать на нем вне зависимости от того, какие были приказы командования.

Первый бой для него, впрочем, произошел еще в 2004 году, когда он участвовал в миротворческой миссии в Ираке.

В 2009 году Сухаревский закончил Львовский институт сухопутных сил, в 2011 году получил звание старшего лейтенанта и стал командиром роты в 80-м полке, который позже будет реформирован в бригаду. В составе этого подразделения он принимал участие в боях на Донбассе. В частности под Красным он получил ранение.

С 2016 года был командиром 1-го линейного батальона в 36-й бригады морской пехоты, который выполнял задания под Мариуполем. В 2020 году получил звание полковника, а спустя год занял пост начальника штаба 35-й бригады морской пехоты.

В феврале 2022 года был назначен на должность командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, а 18 июля получил звание Героя Украины. Именно к 59-й бригаде причислена одна из наиболее успешных в Украине рот БПЛА "Птицы Мадьяра", которая понесла наименьшие потери в ходе российского вторжения именно благодаря использованию передовых систем вооружения и беспилотников.

Как сообщалось ранее, бойцы на фронте положительно восприняли назначение Сухаревского на должность ответственного за развитие БПЛА.