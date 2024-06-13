Украинцы хорошо удерживают оборону: топгенерал США оценил ситуацию в Харьковской области и предупредил о проблеме

Россияне продолжают атаковать на Харьковском направлении

Пока ситуация на Харьковском направлении несколько стабилизировалась. Силы обороны Украины эффективно выстроили оборону.

Об этом по результатам 23-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, пишет Укринформ. По его словам, украинские военные очень хорошо удерживают свои оборонные рубежи и "смогут продолжать это делать".

"Одно из дел, на которых украинцы были сосредоточены в последние несколько месяцев — они достаточно эффективно построили эти оборонные линии, что создало определенную стабильность. Одна из проблем, однако, состоит в том, что, если россияне продвинутся дальше, то это фактически будет отвлекать силы и средства, сосредоточенные на других направлениях", — подчеркнул генерал.

Браун отметил, что украинские военные способны противостоять россиянам. В то же время он подчеркнул, что российских военных гораздо больше.

"Но о чем мы не говорим, так это об уровне истощения. То, как многие россияне потеряли, это довольно драматично с точки зрения количества. Но и те усилия, которые предпринимают украинцы, они тоже очень значительны, и это влияет на работу по удержанию". этой линии", — заявил генерал.

Следует отметить, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 13 июня, на Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого.

Также в настоящее время продолжается боестолкновение близ Волчанска. Вместе с тем российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда, из района Белгорода (рф), агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.

Как сообщал "Телеграф", основатель подразделения "Kraken" ГУР МОУ Константин Немичев рассказал, что новое наступление на Харьковскую область, начавшееся РФ в начале мая, уже идет для оккупантов "не гладко". В последнее время в этом направлении уже ВСУ проводят свои контратаки.