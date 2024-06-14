Нічний обстріл України: де лунали вибухи, скільки цілей вдалося збити

Сили оборони збили більшість цілей

У ніч проти п'ятниці, 14 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. Зазначається, що всього російську окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу.

Було запущено 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область РФ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ).

Також у Повітряних силах зазначили, що до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи ПС, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Своєю чергою голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі в області підрозділи ПвК "Схід" знищили 5 БпЛА типу "Shahed". Два — у Кам’янському районі й по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому.

Крім того, за його словами, по Нікополю ворог бив дронами-камікадзе. Цілив ввечері та вже кілька разів – вранці. Люди не постраждали. Також ворог обстріляв і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі ворог атакував Запорізький район. За його словами, ракети поцілили у відкриту ділянку місцевості. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Telegram-канал Monitorwar опублікував мапу з приблизними маршрутами ударних БпЛА та ракет. На ній видно, що більшість ворожих засобів ураження летіли у напрямку міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски відбувалися з району Енгельса, у повітрі було до п'яти літаків терористів.

Крім того, після оголошення повітряної тривоги після 6-ї ранку 14 червня в Україні пролунали вибухи. Їх чули на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині. У Повітряних силах повідомили, що ворог вдарив по нашій країні ракетою "Кинджал".