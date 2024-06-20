У Києві ППО знищила усі російські безпілотники: обійшлося без руйнувань та постраждалих

Сили та засоби ППО знищили усі ворожі безпілотники

Російські терористи вночі 20 червня намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Проте сили протиповітряної оборони знищили усі БПЛА на підступах до міста, відбивши атаку.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що після атаки росіян у столиці не зафіксовано руйнувань, або потерпілих.

"За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)", – сказано у повідомленні КМВА.

Також в адміністрації зазначили, що існувала можлива загроза пусків крилатих ракет з Ту-95МС. Але ця загроза не підтвердилася – російські терористи тільки імітували атаку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Київщині модернізованими ракетами. ЗМІ пишуть, що така модифікація універсальна у своєму застосуванні, адже може вражати аеродромну та нафтопереробну інфраструктуру.

У п’ятницю, 14 червня, у Києві та області кілька разів поспіль пролунали сигнали повітряної тривоги, а у Броварах місцеві жителі чули сильний вибух. Як виявилось, на Київщині сили нашої ППО працюють по ворожому БПЛА.