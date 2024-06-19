Убийственная и быстрая: что известно о системе ПВО "NOMADS", которую может получить Украина

Способна обнаруживать и перехватывать БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты

В среду, 19 июня, стало известно о том, что правительство Германии, ранее заявлявшее о покупке трех систем HIMARS для Украины, рассматривает возможность передачи ВСУ новых систем ПВО "NOMADS". Они помогут защитить украинское небо.

Об этом сообщило издание hartpunkt. Отмечают, что "NOMADS" — высокомобильная система ПВО малой/средней дальности, которую производит норвежская компания Kongsberg.

"По имеющимся данным, федеральное правительство Германии также рассматривает возможность сделать систему доступной для украинских вооруженных сил. Однако это, по сути, потребовало бы использования немецких компонентов, если бы только Германия финансировала проект. Однако, если бы в проекте приняла участие такая страна, как Швеция, интеграция радара Saab также была бы вариантом. Датская компания Weibel в настоящее время поставляет радар для норвежских NOMADS. Diehl Defense, безусловно, также будет важным партнером в решении проблемы Украины, ведь компания является производителем управляемой ракеты Iris-T SLS", — говорится в сообщении.

ПВО "NOMADS"

Зенитный ракетный комплекс "NOMADS" был разработан для норвежской армии, желавшей получить систему на самоходном гусеничном шасси и стать дополнением к системам NASAMS.

ЗРК состоит из модуля SHORAD (Short Range Air Defence), установленного на бронемашине с высокой проходимостью по бездорожью. Модуль SHORAD объединяет ключевые командные и контрольные функции и приложения системы средней дальности NASAMS и включает в себя пассивную поисковую ракету и радар AESA.

ПВО "NOMADS"

Система способна обнаруживать и перехватывать БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Норвежские машины "NOMADS" будут оснащены управляемой ракетой Iris-T SLS от Diehl. Кроме брони, NOMADS оснащен дистанционной оружейной станцией (RWS) для самозащиты. Система не привязана к конкретному автомобилю, отмечали в компании.

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