Вбивча та жвава: що відомо про систему ППО "NOMADS", яку може отримати Україна

Здатна виявляти та перехоплювати БПЛА, крилаті ракети, гелікоптери та літаки

У середу, 19 червня, стало відомо про те, що уряд Німеччини, який раніше заявляв про покупку трьох систем HIMARS для України, розглядає можливість передачі ЗСУ нових систем ППО "NOMADS". Вони допоможуть захистити українське небо.

Про це повідомило видання hartpunkt. Зазначають, що "NOMADS" — високомобільна система ППО малої/середньої дальності, яку виробляє норвезька компанія Kongsberg.

"За наявними даними федеральний уряд Німеччини також розглядає можливість зробити систему доступною для українських збройних сил. Однак це, по суті, потребувало б використання німецьких компонентів, якби лише Німеччина фінансувала проект. Проте, якби у проекті взяла участь така країна, як Швеція, інтеграція радара Saab також була б варіантом. Данська компанія Weibel наразі постачає радар для норвезьких NOMADS. Diehl Defense, безумовно, також буде важливим партнером у розв'язанні проблеми України, адже компанія є виробником керованої ракети Iris-T SLS", — йдеться у повідомленні.

ППО "NOMADS"

Зенітний ракетний комплекс "NOMADS" був розроблений для норвезької армії, яка прагнула отримати систему на самохідному гусеничному шасі та стати доповненням до систем NASAMS.

ЗРК складається з модуля SHORAD (Short Range Air Defence), встановленого на бронемашині з високою прохідністю по бездоріжжю. Модуль SHORAD об’єднує ключові командні та контрольні функції та додатки системи середньої дальності NASAMS і включає пасивну пошукову ракету та радар AESA.

ППО "NOMADS"

Система здатна виявляти та перехоплювати БПЛА, крилаті ракети, гелікоптери та літаки. Норвезькі машини NOMADS будуть оснащені керованою ракетою Iris-T SLS від Diehl. Окрім броні, NOMADS оснащений дистанційною збройовою станцією (RWS) для самозахисту. Система не прив'язана до конкретного автомобіля, зазначали у компанії.

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