"Ми бачили": в США пояснили інтенсифікацію постачання Україні засобів ППО та ракет до них

В США розуміють необхідність посилення української ППО

США посилили постачання Україні боєприпасів для протиповітряної оборони та систем ППО через інтенсифікацію російських повітряних терористичних актів проти української енергетики. У Вашингтоні бачать головну мету російських терористів – залишити українців взимку без опалення та світла.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 20 червня, повідомляє "Укрінформ". Міллер зазначив, що постачання ППО детально обговорені з українським урядом.

"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати від світла та опалення, коли настане зима", – зазначив він.

В США розуміють необхідність посилення української ППО. Саме тому вони домовилися з союзниками та партнерами щодо надання Україні боєприпасів та систем, які зараз дуже потрібні Києву.

"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані", – додав Міллер.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Рішення про передачу батареї вже ухвалено остаточно.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща виступила проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на території країни-союзниці. Поляки заявили, що їм необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.