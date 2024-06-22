Обмеження на удари по РФ існують: американські ЗМІ розповіли, як США обмежили ЗСУ

В США, доречі, активно заперечують існування обмежень на удари по РФ

США, схоже за все, дійсно обмежили використання американського озброєння для ударів по російській території. Так, Збройним силам України заборонили атакувати російські об'єкти на відстані понад 100 кілометрів, та ключові російські аеродроми.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на власне джерело у Міноборони. Так, джерело зазначило, що дозвіл бити по Росії американським озброєнням змінив ситуацію на фронті, проте дальність та категорія зброї недостатні для досягнення бажаного результату. В США, доречі, активно заперечують існування обмежень на удари по РФ.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", — сказав 21 червня речник Пентагону Чарлі Дітц.

Проте видання пише, що українські військові кажуть зовсім інше. В ЗСУ доволі скептично оцінюють офіційні заяви Пентагону та натякають, що в реальності обмеження існують, причому саме ті, наявність яких Пентагон намагається спростувати.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Проте президент США Джозеф Байден 13 червня вчергове висловився проти того, щоб розширити дозвіл Україні на удари по Росії американським озброєнням. Байден не хоче розширювати зону для ударів у глибину РФ до 300 кілометрів – радіус дії ракет ATACMS – що фактично можна назвати помилкою.