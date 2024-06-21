Будь-де та будь-які цілі: США дозволили ЗСУ бити по росіянам біля усіх прикордонних регіонів України

Ще 18 червня Салліван заявляв, що Україна може бити по будь-якому місцю в прикордонні РФ, де російські терористи будуть намагатися наступати

Україна може використати американське озброєння для знищення будь-яких російських сил, які атакують з-за кордону. Тепер мова йде не лише про прикордоння Харківської області – у списку дозволених є Сумщина, а також, скоріше за все, інші прикордонні області України.

Про це пише видання Politico із посиланням на заяви американських офіційних осіб. Зазначається, що це дуже швидка зміна позиції США з моменту, як вперше було дозволено бити зброєю американського виробництва по території РФ.

"Значна зміна в обміні повідомленнями сталася всього за кілька тижнів після того, як США тихо дали Києву зелене світло для ударів по Росії у відповідь на транскордонний напад на Харків. Тоді офіційні особи США наголошували, що ця політика, серед інших обмежень, обмежується лише Харківською областю. Відтоді українські війська використали американську зброю, щоб принаймні один раз завдати удару по Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, і зуміли стримати російський штурм. Але українські та інші європейські чиновники тиснули на США , щоб вони ще більше послабили свої обмеження, дозволяючи Україні завдавати ударів будь-де всередині Росії", – нагадало видання.

Також зазначається, що ще 18 червня радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Україна може бити по будь-якому місцю в прикордонні РФ, де російські терористи будуть намагатися наступати на українську територію. Це було актуально з огляду на того, що російські терористи заявляли про бажання піти в наступ на Суми, яке знаходиться неподалік від кордону. Салліван підтвердив, що Україна може робити в Сумській області те саме, що й на Харківщині.

"Всюди, де російські сили перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію… Це не про географію. Це про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території на Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару по силам, які завдають удару з-за кордону", — сказав Салліван.

Втім, американські чиновники у розмові з виданням зазначили, що це не є зміною в політиці: теоретично, США й раніше були не проти таких ударів, не обмежуючи їх Харківщиною. Проте Вашингтон все ще проти дальніх ударів по російській території.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Проте президент США Джозеф Байден 13 червня вчергове висловився проти того, щоб розширити дозвіл Україні на удари по Росії американським озброєнням. Байден не хоче розширювати зону для ударів у глибину РФ до 300 кілометрів – радіус дії ракет ATACMS – що фактично можна назвати помилкою.