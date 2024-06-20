Плюс один регіон: де ще окрім кордону Харківщини можна бити по росіянам на російській території

У перспективі це значно знизить російські можливості атак на українську територію

Білий дім 19 червня підтвердив дозвіл Збройним силам України застосовувати американську зброю для ударів по російських військах на російській території не тільки на кордоні Харківської області. ЗСУ можуть знищувати російських терористів також на прикордонних територіях із Сумщиною.

Про це заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер під час брифінгу, повідомляє Укрінформ. За словами Карпентера, Білий дім надав такий дозвіл.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також Сумській областях", – сказав він.

Карпентер додав, що таким чином російські терористи не зможуть накопичувати сили у ближньому прикордонні з Україною. У перспективі це значно знизить російські можливості атак на українську територію.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Проте президент США Джозеф Байден 13 червня вчергове висловився проти того, щоб розширити дозвіл Україні на удари по Росії американським озброєнням. Байден не хоче розширювати зону для ударів у глибину РФ до 300 кілометрів – радіус дії ракет ATACMS – що фактично можна назвати помилкою.