Плюс один регион: где еще, кроме границы Харьковщины, можно бить по россиянам на российской территории

В перспективе это значительно снизит российские возможности атак на украинскую территорию

Белый дом 19 июня подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины применять американское оружие для ударов по российским войскам на российской территории не только на границе Харьковской области. ВСУ могут уничтожать российских террористов также на приграничных территориях с Сумщиной.

Об этом заявил директор по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер во время брифинга, сообщает Укринформ. По словам Карпентера, Белый дом предоставил такое разрешение.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской, а также Сумской областях", – сказал он.

Карпентер добавил, что таким образом российские террористы не смогут накапливать силы в ближнем приграничье с Украиной. В перспективе это существенно снизит российские возможности атак на украинскую территорию.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Однако президент США Джозеф Байден 13 июня в очередной раз высказался против того, чтобы расширить разрешение Украине на удары по России американским вооружением. Байден не хочет расширять зону для ударов в глубину РФ до 300 километров – радиус действия ракет ATACMS – что фактически можно назвать ошибкой.