Байден в очередной раз не разрешил глубокие удары по РФ американским оружием: в ISW объяснили, почему это ошибка

США до сих пор запрещают Украине наносить удары американскими ракетами по оперативному и глубокому тылу РФ

Президент США Джозеф Байден 13 июня в очередной раз высказался против того, чтобы расширить разрешение Украине на удары по России американским вооружением. Нежелание Байдена расширять зону для ударов в глубину РФ до 300 километров – радиус действия ракет ATACMS – фактически можно назвать ошибкой.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 13 июня. Аналитики напомнили, что США разрешили Украине наносить удары по российским войскам, которые расположены непосредственно у границы с Украиной.

"Байден признал, что "имеет большой смысл" позволить украинским силам наносить удары по российским силам непосредственно у международной границы на территории России, но Соединенные Штаты не изменили своих ограничений", — говорится в сообщении.

Таким образом, США до сих пор запрещают Украине наносить удары американскими ракетами по оперативному и глубокому тылу РФ на российской территории. Именно поэтому эффект от украинских ударов получается "смазанным", несмотря на то, что "безопасная зона" для россиян на российской территории сократилась на 16%.

"Запад сохраняет способность существенно подорвать российские операции, позволяя Украине использовать западное вооружение для нанесения ударов по оперативным тылам и глубоким тыловым зонам России на российской территории", — резюмировали аналитики.

Как сообщал "Телеграф", по мнению западных аналитиков, последние атаки на российские аэродромы в оккупированном Крыму показали, что россияне не способны защитить свои ЗРК, которые должны были обеспечивать защиту неба от украинских ракет. И это при том, что там размещены новые С-400.

Скорее всего именно поэтому россияне разместили на территории оккупированного Крыма новейшее оружие, ЗРК С-500. Тем самым они хотят оградить военные объекты на полуострове от регулярных украинских обстрелов.