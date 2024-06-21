В любом месте и по любым целям: США разрешили ВСУ бить по россиянам возле всех приграничных регионов Украины

Еще 18 июня Салливан заявлял, что Украина может избивать по любому месту в приграничье РФ, где российские террористы будут пытаться наступать

Украина может использовать американское вооружение для уничтожения любых российских сил, атакующих из-за границы. Теперь речь идет не только о приграничьях Харьковской области – в списке разрешенных есть Сумщина, а также, скорее всего, другие приграничные области Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявления американских официальных лиц. Отмечается, что это очень быстрое изменение позиции США с момента, когда впервые было разрешено бить оружием американского производства по территории РФ.

"Значительное изменение в обмене сообщениями произошло всего через несколько недель после того, как США тихо дали Киеву зеленый свет для ударов по России в ответ на трансграничное нападение на Харьков. Тогда официальные лица США отмечали, что эта политика, среди прочих ограничений, ограничивается только Харьковской областью. С тех пор украинские войска использовали американское оружие , чтобы по крайней мере один раз нанести удар по России, уничтожив цели в городе Белгород, и сумели сдержать российский штурм. Но украинские и другие европейские чиновники давили на США, чтобы они еще больше ослабили свои ограничения, позволяя Украине наносить удары где угодно внутри России", – напомнило издание.

Также отмечается, что еще 18 июня советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина может бить по любому месту в приграничные РФ, где российские террористы будут пытаться наступать на украинскую территорию. Это было актуально, учитывая, что российские террористы заявляли о желании пойти в наступление на Сумы, город, который находится неподалеку от границы. Салливан подтвердил, что Украина может делать в Сумской области то же, что и на Харьковщине.

"Повсюду, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию… Это не о географии. Это о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят удар из-за границы", — сказал Салливан.

Впрочем, американские чиновники в разговоре с изданием отметили, что это не изменение в политике: теоретически, США и раньше были не против таких ударов, не ограничивая их Харьковщиной. Однако Вашингтон все еще против дальних ударов по российской территории.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Однако президент США Джозеф Байден 13 июня в очередной раз высказался против того, чтобы расширить разрешение Украине на удары по России американским вооружением. Байден не хочет расширять зону для ударов в глубину РФ до 300 километров – радиус действия ракет ATACMS – что фактически можно назвать ошибкой.