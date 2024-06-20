"У россиян большие проблемы": генерал США спрогнозировал, на сколько хватит окупантов

Поскольку захватчикам плевать на жизнь своих солдат, они продолжат бросать неподготовленные войска в атаки, как это делают сейчас, теряя убитыми по тысяче в день

Американский генерал в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе, Бен Ходжес, считает, что российские оккупанты не добьются особых успехов на фронте, но могут продолжать обстреливать мирные украинские города дронами и ракетами. У них уже есть большие проблемы, а значит они вряд ли смогут продолжать делать то же, что и сейчас, после следуюдщего года.

Об этом он рассказал в "Телеграфу" в материале: "О страхе США и Германии, советском мышлении в ВСУ и изоляции Крыма: интервью с генералом Беном Ходжесом".

"Я наблюдаю за этим последние несколько лет и не вижу, чтобы россияне были способны совершить прорыв. Даже в течение шести месяцев, когда Украине не поступала помощь от США, Россия не смогла эффективно использовать это", — сказал собеседник в ответ на вопрос, чего дальше ждать от российских захватчиков.

По его мнению, российские захватчики едва прошли Бахмут и Авдеевку. При этом они не могли "взять" Харьков и теперь украинские силы получают необходимую помощь. Потому Ходжес не видит способности россиян добиться какого-нибудь большого прорыва.

"Единственное, что они могут сделать – продолжать запускать ракеты и беспилотники против невинных мирных людей и гражданской инфраструктуры. Они продолжат это делать. И поскольку им плевать на жизнь своих солдат, они продолжат бросать неподготовленные войска в атаки, как это делают сейчас, теряя убитыми по тысяче в день", — объяснил генерал.

Он добавил, что это старый российско-советский способ борьбы. Пока у украинских защитников есть боеприпасы, они смогут это останавливать.

"Но, по моему мнению, у россиян большие проблемы. Мы все наблюдаем за их банками. Сейчас у них серьезные финансовые проблемы. Они полностью зависят от способности нелегально экспортировать нефть в Китай и Индию, чтобы получать деньги. Они зависят от Северной Кореи, Ирана и Китая по вопросу боеприпасов, беспилотников и компонентов. Они отдали в залог свое будущее. И я не думаю, что то, что россияне делают сейчас, они смогут продолжать и далее и после следующего года", — подытожил Ходжес.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что топгенерал США Чарльз Браун оценил ситуацию в Харьковской области, а также предупредил о проблеме.