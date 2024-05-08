Почему провалился план Путина в Украине: известный боец РДК ответил и дал прогноз по войне

Будущее России после войны кровавое

России не удалось захватить Украину, как планировалось, из-за мужества народа и бойцов. В то же время, окончания этой войны пока не видно.

Но когда оно наступит, россиян ждет кровавое очищение от терроризма, и те, кто против Путинского режима, как и Русский добровольческий корпус (РДК), смогут помочь в этой борьбе. Об этом рассказал "Телеграфу" боец РДК Алексей Лёвкин в интервью "У России кровавое будущее: знаменитый боец РДК про провал Путина, отношения с ВСУ и конец войны"

Он отметил, что сторонников корпуса в России немало и связанно это с тем, что представить политическую оппозицию российскому диктатору Владиру Путину, нереально.

"Сторонников у РДК очень много. Это связано с тем, что, в принципе, Путин уничтожил любую легальную оппозицию, которая действовала, на мой взгляд, неправильно. И пыталась со стаканчиками с кофе в руках побороть преступника во власти, с которым невозможно бороться политическими методами. И эти люди никуда не делись, они просто испугались и сидят, не отсвечивают", — отметил боец.

По словам Лёвкина, огромное количество людей является потенциально сторонниками РДК, а большое количество таковыми является уже сейчас.

На вопрос, почему провалился план Путина по быстрому захвату Украины, он отметил, что дело в героизме украинцев.

"План Путина провалился, в первую очередь, из-за героизма украинских военных, которые героически, неожиданно для всего мира, защитили Киев и нанесли тяжелое поражение российским войскам. Признаюсь, что я и сам не особо в это верил, потому что думал, что мы умрем все в Киеве, и был к этому готов", — сказал Лёвкин.

Будущее России

Будущее России боец РДК видит в войне.

"В войне и в очищении от того позора, который сейчас висит над русской нацией и над русской землей. Потому что то государство, которое существует сегодня, его нельзя назвать ни русским, ни каким-либо еще, потому что у терроризма, как известно, нет национальности. И этот терроризм должен быть уничтожен. Поэтому будущее там, к сожалению, кровавое. И это лучшее, что можно сделать с тем, что сегодня называется Российская Федерация", — сказал он.

Свое же будущее Лёвкин видит в борьбе за то, чтобы этого зла не существовало.

"И думаю, что судьба каждого свободного русского человека должна быть связана с этой борьбой. Ради нашего будущего, ради того, чтобы мы могли жить в свободе, в чести и в справедливом обществе. Не в таком, как сегодня, а без терроризма, без пыток, без лжи. Потому что ложь лежит в основе вот этих всех вещей", — отметил он.

Насчет сроков окончания войны боец РДК сказал, что ожидать этого в ближайшее время не стоит.

"Война закончится очень нескоро, потому что та сила, с которой довелось столкнуться Украине, является чудовищной, огромной. Это очень мощное государство с мощной армией. В этом как раз и заключается невероятный героизм украинской армии, украинского народа, который сумел противостоять и до сих пор стоит и успешно борется с этой армадой, перед которой пало бы абсолютно любое государство Европы. Я искренне так думаю", — сказал Лёвкин.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Украина имеет собственный план по уменьшению российского потенциала. Главная роль в нем отводится ударам беспилотников, ракетам и новым атакам российских добровольцев.