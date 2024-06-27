РФ начала новое наступление на Харьков? Ситуация усугубилась еще на одном участке, карта

Аналитики показали обновленную карту боевых действий

На границе с Россией в Харьковской области начались бои еще на одном участке – у села Сотницкий Казачок. Враг действует диверсионными группами.

Об этом сообщает в Deep State. Аналитики также показали обновленную карту боевых действий.

"У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями", — пишет Deep State.

Масштаб боевых столкновений пока неизвестен.

Официальной информации на этот счет от военного руководства страны также не было.

Следует отметить, что Харьков постоянно находится под обстрелом оккупантов. Россияне атакуют город КАБами (корректируемыми авиабомбами) и баллистическими ракетами. Кроме того, от обстрелов врага страдают и населенные пункты области.

Эта информация подчеркивает сложность ситуации в регионе и постоянную угрозу гражданскому населению. Харьков как второй по величине город Украины и важный промышленный центр остается одной из ключевых целей для российских атак.

Использование корректированных авиабомб и баллистических ракет свидетельствует о попытке россиян нанести максимальный ущерб инфраструктуре и деморализовать население.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июня Белгород и Белгородский район подверглись атакам дронами и ракетами из установок HIMARS. В результате происшествия, как заявили россияне, были повреждены дома, магазин и автомобили. Также они сообщили о пострадавших.