"Там идут бои": в ВСУ опровергли информацию о полной оккупации одного из сел Донбасса (карта)

Полностью село враг не контролирует

Украинские защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки Донецкой области на Покровском направлении не соответствует действительности. Однако российские оккупанты действительно захватили значительную часть населенного пункта.

Об этом сообщили в 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Публикация по этому поводу появилась в Facebook.

"Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении… Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В бригаде подтвердили, что на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои. Враг действительно контролирует значительную часть Новоалександровки. Но город полностью не оккупирован.

Бойцы рассказали, что 110-я ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают российских захватчиков. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под огневым контролем защитников.

Бои за это село продолжаются. Ситуация под контролем подразделений ВСУ.

Ранее DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино. По данным аналитиков, захватчики приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Ранее "Телеграф" проинформировал, что ситуация на фронте становится напряженной. Оккупанты серьезно продвинулись в нескольких населенных пунктах.