Россияне врут, что во всем виновата Украина, но больше это похоже на очередную провокацию окупантов.

Временно оккупированный российскими террористами Энергодар в Запорожской области полностью остался без света из-за уничтожения подстанции "Луч". Подстанция являлась ключевым объектом в обеспечении энергоснабжения города.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Они обвинили в уничтожении подстанции Украины – якобы "Луч" полностью разрушила атака украинских беспилотников.

Украина российские побасенки не комментировала. Тем временем оккупированный город полностью перевели на питание от Запорожской атомной электростанции, временно контролируемой российскими террористами. Об этом сообщила "директор по коммуникациям" оккупационной администрации на станции Евгения Яшина.

Судя по истерике, которую устроили россияне, на самом деле подстанцию "Луч" уничтожили российские беспилотники. Это уже не первая попытка атаковать ЗАЭС и Энергодар "под чужим флагом" – в апреле террористы неоднократно запускали по станции и городу собственные беспилотники, а затем пытались обвинить в ударах именно Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам британских аналитиков, дрон, взорвавшийся на территории ЗАЭС 7 апреля, скорее всего, был запущен россиянами с оккупированной территории. При этом речь идет о небольшом БПЛА с дальностью действия в 10-15 километров.

В начале июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где в мае произошел полублэкаут, уже давно нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.