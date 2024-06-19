Окупований Енергодар повністю знеструмлено: що трапилося у місті-супутнику ЗАЕС

Росіяни брешуть, що в усьому винна Україна, але більше це схоже на чергову провокацію окупантів

Тимчасово окупований російськими терористами Енергодар у Запорізькій області повністю залишився без світла через знищення підстанції "Луч". Підстанція була ключовим об'єктом у забезпеченні енергопостачання міста.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Вони звинуватили у знищенні підстанції Україну – нібито "Луч" повністю зруйнувала атака українських безпілотників.

Україна російські побрехеньки не коментувала. Тим часом окуповане місто повністю перевели на живлення із Запорізької атомної електростанції, яку тимчасово контролюють російські терористи. Про це повідомила "директор з комунікацій" окупаційної адміністрації на станції Євгенія Яшина.

Судячи з істерики, яку влаштували росіяни, насправді підстанцію "Луч" знищили російські безпілотники. Це вже не перша спроба атакувати ЗАЕС та Енергодар "під чужим прапором" – у квітні терористи неодноразово запускали по станції та місту власні безпілотники, а потім намагалися звинуватити в ударах саме Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами британських аналітиків, дрон, який вибухнув на території ЗАЕС 7 квітня, швидше за все, був запущений росіянами з окупованої території. При цьому йдеться про невеликий БПЛА з дальністю дії в 10-15 кілометрів.

На початку червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де у травні стався напівблекаут, вже давно порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.