"Там точаться бої": у ЗСУ спростували інформацію про повну окупацію одного з сіл Донбасу (мапа)

Цілком село ворог не контролює

Українські захисники повідомили, що інформація про повну окупацію Новоолександрівки Донецької області на Покровському напрямі не відповідає дійсності. Однак російські окупанти справді захопили значну частину населеного пункту.

Про це повідомили у 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Публікація з цього приводу з’явилася у Facebook.

"Ресурс DeepState опублікував інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку... Вказана інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У бригаді підтвердили, що на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої. Ворог справді контролює значну частину Новоолександрівки. Але місто повністю не окуповане.

Бійці розповіли, що 110-та ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують російських загарбників. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під вогневим контролем захисників.

Бої за це село продовжуються. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ.

Раніше DeepState повідомив, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області біля Очеретино. За даними аналітиків, загарбники наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Раніше "Телеграф" поінформував, що ситуація на фронті стає напруженою. Окупанти серйозно просунулися у кількох населених пунктах.