В окупований Крим вдруге за день прилетіли ATACMS: багато вибухів, є пожежі (мапа, фото, відео)

Кілька населених пунктів, біля яких розташовані військові об'єкти росіян, повідомили про вибухи

У тимчасово окупований російськими терористами Крим вже другий раз за день прилетіло багато ракет. Повідомляється про численні вибухи та пожежі, попередньо, удар завдавали американськими ракетами ATACMS.

Зокрема, моніторинговий канал "Николаевский Ванёк" повідомив про серію потужних вибухів у Саках. Там розташований російський аеродром; за даними каналу, прильоти могли відбутися у район розташування російської протиповітряної оборони, яка традиційно нічого не змогла збити.

"В Саках русняве ПВА мабуть вирішило збити ракети собою, звуки страшні… звучить як вторинна детонація", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингового каналу "Кримський вітер", який посилається на повідомлення від підписників, у багатьох районах та населених пунктах Криму було чутно вибухи. В деяких випадках незрозуміло, чи це були саме прильоти, або ж російська ППО намагалася щось збивати:

Вибухи було чутно у Заозерному, Євпаторії та Донузлаві – нарахували близько восьми вибухів;

Прильот був в районі радара біля населеного пункту Вітіно – зараз там вирує пожежа, з Євпаторії туди поїхало багато "швидких";

У населеному пункті Молочне повідомили про проліт над н/п та потужний вибух – зараз у тому районі горить поле та військова частина, куди прилетіли ракети.

Тим часом в українських соціальних мережах з'явилося відео пусків ракет ATACMS, якими били по Криму. На відео помітно пуск щонайменше восьми ракет, які запускаються не колісними установками M142 HIMARS, а гусеничними M270 MLRS.

Окрім цього, доречі, "весела ніч" для росіян ще тільки починається. Російські пабліки пишуть про нібито виліт безпілотників з району Одеси. Кількість БПЛА терористи оцінили у мінімум 24 одиниці – і росіяни вже налякані.

"Телеграф" раніше писав, як росіяни забрехались через обстріл Севастополя. Згадали й Трійцю, але забули про власні грішки.

Нагадаємо, що у неділю, 23 червня, російська протиповітряна оборона (ППО) збила ракети ATACMS над пляжем у Севастополі, через що 124 людини отримали поранення, а п’ятеро — загинули. Спочатку у z-пабліках писали про те, що усі ракети були збиті, але пізніше Міністерство оборони РФ видало іншу версію.