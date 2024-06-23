Вибухнула прямо над головами: на пляжі у Севастополі знайшли залишки ракети, але не ATACMS
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1298
Росіянам вже не вдасться відбрехатись
Попри те, що Росія звинувачує Україну та США у обстрілі Севастополя, є підстави вважати, що саме російська ракета вибухнула прямо над головами у відпочивальників. Залишки авіаснаряду не схожі на американські ATACMS.
Натомість вони дуже нагадують зенітну керувальну ракету 9М330, яку запускають з зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Тор-М2. Проте такі ракети за правилами не використовуються для перехоплення балістичних ракет, повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Над пляжем у Севастополі могла вибухнути ракета 9М330
"Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував елементи ракети, яка сьогодні впала на голови "пляжників" у Криму. Поки що рано поспішати з висновками, але це точно не ATACMS, а більше схоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2", — пише Коваленко.
Ракета не використовується для перехоплення балістики. Справа у її особливостях. Якщо вона не вражає ціль, то самознищується. Ймовірно, це і сталось над головами відпочивальників у Севастополі.
"Застосовувати ЗРК Тор-М2 для перехоплення балістичної ракети — тупо та безглуздо. У свою чергу, якщо ракета не справляється із завданням, спрацьовує система її самознищення. Не виключено, що ракета, яка не перехопила повітряний об'єкт, самознищилася прямо над головами "відпочиваючих" на Учкуївці", — зазначає Коваленко.
Раніше оглядач писав, що росіяни могли намагатись збити ATACMS з ЗРПК "Панцирь-С1". Проте це озброєння також не підходить для збиття балістики. Коваленко нагадав, що Крим зараз не лише окупована територія, а й зона бойових дій.
Нагадаємо, що пообіді в Севастополі пролунали вибухи в районах військових баз. Одна з ракет вибухнула прямо над головами відпочиваючих. Понад 120 людей отримали поранення, п’ятеро загинули. Росія традиційно звинуватила у цьому Україну та США, але у місцевих пабліках пишуть, що уламки падали саме через роботу ППО.
"Телеграф" раніше писав, як росіяни забрехались через обстріл Севастополя. Згадали й Трійцу, але забули про власні грішки.