Вибухнула прямо над головами: на пляжі у Севастополі знайшли залишки ракети, але не ATACMS

Росіянам вже не вдасться відбрехатись

Попри те, що Росія звинувачує Україну та США у обстрілі Севастополя, є підстави вважати, що саме російська ракета вибухнула прямо над головами у відпочивальників. Залишки авіаснаряду не схожі на американські ATACMS.

Натомість вони дуже нагадують зенітну керувальну ракету 9М330, яку запускають з зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Тор-М2. Проте такі ракети за правилами не використовуються для перехоплення балістичних ракет, повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Над пляжем у Севастополі могла вибухнути ракета 9М330

"Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував елементи ракети, яка сьогодні впала на голови "пляжників" у Криму. Поки що рано поспішати з висновками, але це точно не ATACMS, а більше схоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2", — пише Коваленко.

Ракета не використовується для перехоплення балістики. Справа у її особливостях. Якщо вона не вражає ціль, то самознищується. Ймовірно, це і сталось над головами відпочивальників у Севастополі.

"Застосовувати ЗРК Тор-М2 для перехоплення балістичної ракети — тупо та безглуздо. У свою чергу, якщо ракета не справляється із завданням, спрацьовує система її самознищення. Не виключено, що ракета, яка не перехопила повітряний об'єкт, самознищилася прямо над головами "відпочиваючих" на Учкуївці", — зазначає Коваленко.

Раніше оглядач писав, що росіяни могли намагатись збити ATACMS з ЗРПК "Панцирь-С1". Проте це озброєння також не підходить для збиття балістики. Коваленко нагадав, що Крим зараз не лише окупована територія, а й зона бойових дій.

Нагадаємо, що пообіді в Севастополі пролунали вибухи в районах військових баз. Одна з ракет вибухнула прямо над головами відпочиваючих. Понад 120 людей отримали поранення, п’ятеро загинули. Росія традиційно звинуватила у цьому Україну та США, але у місцевих пабліках пишуть, що уламки падали саме через роботу ППО.

"Телеграф" раніше писав, як росіяни забрехались через обстріл Севастополя. Згадали й Трійцу, але забули про власні грішки.